В сети бурно обсуждают игру для PS5 за 10 тысяч гривен: пользователь Threads не заметил главного

Мир гейминга уже давно перестал быть просто хобби на вечер и превратился в дорогостоящую индустрию, где за эксклюзивные вещи коллекционеры готовы отдавать баснословные суммы. Однако для обычных игроков, которые не следят за каждым релизом, современные цены на развлечения порой становятся настоящим шоком.

Недавно пользователь Threads Дмитрий Запаранюк возмутился ценой на игру для PS5 в украинских магазинах. Правда, ему очень быстро объяснили, в чем дело.

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Украинец возмутился ценой на игру: объяснение было на поверхности

На скриншоте, который опубликовал пользователь, видна стоимость в 10 499 гривен. Речь идет об игре The Blood of Dawnwalker, на которую стартовала предпродажа.

Владельцы PS5, это шутка? Реально ли такие цены за игру,

– написал Дмитрий.



Украинец возмутился ценой на игру The Blood of Dawnwalker / Скриншот поста

На всякий случай мы проверили на сайтах ведущих ритейлеров, и цена там действительно такая же. В комментариях к посту Дмитрия ему быстро объяснили, что это коллекционный выпуск, и именно этим обусловлена такая цена. Кстати, сам пользователь в комментариях признался, что у него нет PS5, и поблагодарил за объяснение. Вот что писали опытные игроки:

"Указано же, что это коллекционное издание, а не просто диск с игрой";

"Это коллекционное издание, в него входит игра, фигурка, артбуки, книги, бонусы в игре. Сама игра стоит 3 700, что тоже немало. Но так и будет, цены выровняются с мировыми";

"Это нормально для таких изданий – в среднем от 8 до 15 тысяч";

"Да, это коллекционное издание, они дороже, но не настолько – в основном до 200 долларов".



Что входит в коллекционное издание The Blood of Dawnwalker / Фото из соцсетей

Когда выйдет игра The Blood of Dawnwalker

На самом деле сейчас эта игра доступна для предзаказа, ведь выйдет только 3 сентября этого года. Ранее 24 Канал рассказывал о том, что украинская аудитория после презентации была недовольна из-за отсутствия украинской локализации на старте игры.

События в самой игре разворачиваются в отдаленном регионе Карпат XIV века. Пользователи будут играть за полувампира Коэна, у которого есть 30 дней и 30 ночей, чтобы спасти свою семью из рук могущественного вампира Бренсиса.