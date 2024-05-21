Исследователи как никогда близки к разгадке тайны происхождения Моны Лизы

21 мая 2024, 16:05
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Всемирно известная картина итальянского художника Леонардо да Винчи Мона Лиза скрывает множество тайн. Ученые и исследователи уже не одно десятилетие пытаются раскрыть новые детали этой фантастической работы.

Так, американский геолог Энн Пицоруссо утверждает, что определила пейзаж в знаменитой работе Леонардо да Винчи как пейзаж определенного города на севере Италии. В то же время некоторые эксперты не согласны с этим.

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Ближе к раскрытию тайны

Зато Пицоруссо настаивает, что туманный пейзаж напоминает город Лекко на севере Италии. На геологической конференции, которая недавно состоялась в Лекко, Пицоруссо сказала, что она определила юго-западные Альпы, выходящие на город, ключевым элементом фона самой известной в мире картины, которая хранится в парижском Лувре.

Ранее она исследовала геологические изображения в искусстве Леонардо да Винчи, представив результаты в своих книгах:

  • "Геологические изображения Богородицы с младенцем со святой Анной" (2021),
  • научной статье "Геология Леонардо: аутентичность Девы Скалы" (2017).

Однако британский историк искусства Мартин Кэмп отверг эту идею. Он убежден, что художник переделал пейзаж.

Были и другие теории относительно таинственной мизансцены. В книге 2013 года под названием Codice P (Код P) геоморфолог Оливия Нески из Университета Урбино и художница Розетта Борчиа утверждали, что ландшафт является Монтефельтро, который видно с высоты долины Вальмареккья на севере Италии.

Что стоит знать о портрете Мона Лизы

Картина "Мона Лиза", также известная как "Ла Джоконда", является одним из самых известных художественных произведений в мире, созданным итальянским мастером Леонардо да Винчи. Она была написана примерно между 1503 и 1506 годами, во время Ренессанса, и, возможно, работа над ней продолжалась до 1517 года. Картина изображает женщину, которая сидит со скрещенными руками и мягко улыбается, вызывая многочисленные дискуссии о ее улыбке и загадочном выражении лица.

Мона Лиза славится своей исключительной техникой "сфумато", которая позволяет достичь мягких переходов между цветами и тонами, что придает образу особую глубину и реалистичность. Картина поражает глубиной психологического портрета и мастерством исполнения.
Автор: Альона Захарова