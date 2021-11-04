Таинственные призраки: художник создает удивительные иллюстрации горных туманов

Испанский фотоиллюстратор превращает пейзажи в загадочные картины. В своих произведениях художник сочетает реальное и вымышленное, создавая волшебных призраков из облаков над горными хребтами.

Призрачные существа барселонского художника Ворхи Санчеса будто охватывают горы тонкими рисованными руками. Санчес создает таинственную атмосферу благодаря дополнению обычных фотографий.

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Художник из испанской Барселоны вдохновлен естественными формами и пейзажами. В своих работах мужчина пытается воссоздать вымышленных существ так, чтобы зритель воспринимал их дружелюбными и обаятельными.

Я стараюсь быть внимательным к тем формам, которые я нахожу в повседневной жизни. В тетради я обычно делаю быструю заметку об основной структуре пейзажа или о том, как связаны его различные элементы. Позже я разрабатываю что-то новое в своей студии,

– рассказал Санчес.

Великолепные призраки художника дополняют горные пейзажи / Коллаж 24 канала с фото Ворхи Санчеса

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Призрачные существа из тумана живут своей жизнью – наблюдают за горными жителями и туристами, летают над хребтами и пьют воду из бурных рек.

Что еще создает Санчес? Также мужчина рисует невероятные картины с фэнтезийными животными. Для своих работ художник использует тушь и акварель. К творческому наследию Санчеса входят стенописи с волшебными существами, иллюстрации к книгам и ряд эскизов, которые он показывает в соцсетях.

Иллюстрация художника к книге Октавии Батлер "Альба" / Фото Ворхи Санчеса

Фотографии волшебных созданий Ворха Санчес публикует на своей странице в инстаграме и на сайте. За творчеством художника следят 45 тысяч подписчиков.