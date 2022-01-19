Сняли и поехали: в немецком городе неизвестные украли дорожное покрытие

В немецком городе Циттау, расположенном в Саксонии, произошла необычная кража. Злоумышленники украли 60 тонн брусчатки с дороги на грузовой железнодорожной станции.

Общую сумму ущерба оценили в 29 тысяч евро (937 тысяч гривен). 20 тысяч евро (646 тысяч гривен) стоит ремонт дороги, а еще 9 тысяч (291 тысяча гривен) – материалы.

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Отсутствие дорожного покрытия подметили работники Deutsche Bahn – ведущего железнодорожного оператора в Германии. 10 января они обнаружили, что на территории площадью 300 квадратных метров, где раньше была брусчатка, остался только песок.

Преступники вывезли 60 тонн брусчатки / Фото MDR

Полиция расследует кражу

Полицейские установили, что кражу совершили в период с 16 по 23 декабря прошлого года. Для снятия покрытия злоумышленники использовали тяжелую технику, возможно небольшой экскаватор. После этого они вывезли брусчатку грузовиком.

Правоохранители расследуют преступление по всем направлениям, ведь до сих пор неизвестно, оставили ли брусчатку в пределах региона и страны или куда-то вывезли.

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