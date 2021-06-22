Пробил стену: в Таиланде слон вломился в дом в поисках еды – видео

Ратчадаван Пуенгпрасоппон, жительница таиландской деревни Чалермкиатпаттана, проснулась в субботу рано утром от шума и грохота, который доносился из кухни. Она пошла туда, откуда раздавались звуки, и увидела голову слона, которая торчала из стены.

Слон по имени Бунчуай пытался найти какую-то еду, разбрасывая хоботом посуд и кухонные принадлежности, что было в шкафу. Он даже попытался пожевать пакет, пока растерянная женщина снимала его на телефон.

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Слон пробил стену дома: смотрите видео

Бунчуай живет в таиландском национальном парке "Каенг Крачан", но иногда наведывается в Чалермкиатпаттану.

Они довольно часто приходят в гости. Они наведываются всегда, когда есть местный рынок, потому что чувствуют запах пищи,

– рассказал Иттипон Таймонкол, управляющий парком.



Слон пробил стену в поисках еды / Фото Viral Press

По словам исследователя Джошуа Плотника, подобные случаи в Азии учащаются. Это связано с уменьшением ресурсов и увеличением нарушений людьми среды обитания слонов.

Он считает, что физические барьеры и перемещение слонов не помогут справиться с этой проблемой. По его мнению, эффективнее будет полностью обеспечить животных водой, пищей и другими ресурсами в их естественной среде. Если этого не будет – слоны найдут способ получить доступ к домам, рынкам и полям, чтобы получить все необходимое.