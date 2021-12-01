Судно, для которого не требуется топливо: NFT-яхту продали за рекордную сумму
Источник:Hypebeast
Ведущий разработчик метавселенной компания Republic Realm представила на NFT-аукционе виртуальную супер-яхту. На торгах цифровое судно было продано за колоссальную сумму – более 600 тысяч долларов.
NFT-яхта называется Metalflower Super Mega Yacht. Она была создана Republic Realm для игрового мира The Sandbox – виртуальной метавселенной на основе блокчейна, где люди могут разрабатывать игры и виртуальную землю.
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Шестидневный аукцион закончился войной торгов, и покупка ознаменовала самую высокую цену, заплаченную за актив в The Sandbox – сумма сделки составила 146 ETH – примерно 650 тысяч долларов. Что сделало этот актив Republic Realm самым ценным NFT в видеоигре Метавселенной.
Поздравляем нового владельца супер-мега-яхты Metalflower NFT с созданием истории NFT Метавселенной. Этот аукцион отмечает самую высокую цену, уплаченную за актив The Sandboxgame NFT в 149 ETH (650 тысяч долларов), и это увлекательное время для каждого члена Сообщества фэнтези,
– написала компания Republic Realm.
NFT-яхта, которую продали за рекордную сумму: видео
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Яхту, что выглядит как объект, который построили в майнкрафте, можно посетить только в игровой метавселенной The Sandbox. Она состоит из четырех палуб с лаунж-зонами, джакузи, танцплощадкой и площадками для таких же виртуальных вертолетов, которые тоже можно приобрести.
На аукционе можно также купить виртуальные гидроциклы за 4 тысячи долларов, скоростные катера за 11 тысяч долларов и частные острова по цене от 300 тысяч долларов.
Кратко о Republic Realm
Компания является одним из самых активных инвесторов и разработчиков экосистемы недвижимости метавселенной с миссией стать ведущей и наиболее надежной инновационной и инвестиционной платформой метавселенной и NFT, создавая или покупая компании для роста. Republic Realm инвестирует, управляет и развивает активы, включая NFT-недвижимость, платформы метавселенных, игры и инфраструктуру.