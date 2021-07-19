Штраф за сочувствие: студент из Индии покормил голубя и заплатил за это немалую сумму

В британском Манчестере в июне оштрафовали студента за то, что он бросил на пол кусок тортильи. Парень хотел покормить голубя, но полицейский решил, что он просто разбрасывает мусор.

Студенту выписали 150 фунтов стерлингов штрафа за кормление голубей

25-летний Риши Прем из Индии приехал в Великобританию, чтобы проходить университетскую практику. Он даже не подозревал, что здесь его могут оштрафовать за сочувствие к птице, ведь в его стране это обычное дело. Однако ему пришлось заплатить 150 фунтов стерлингов (около 5700 гривен), а это довольно существенная для студента сумма.

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Риши Прем рассказал, что в тот день он ел тортилью с начинкой, сидя на скамейке в парке Пикадилли в центре Манчестера. К нему подлетело несколько голубей, и он оторвал маленький кусочек тортильи, чтобы поделиться с одним из них.

Почти сразу после этого к нему подошел офицер и выписал штраф. Парень попытался объяснить правоохранителю, зачем он это сделал, но тот был неумолим.

В моей стране привычно кормить живых существ. Я почувствовал сострадание к этому голубю, он выглядел таким голодным. Я знал, что есть из рук он не будет, а поэтому положил кусочек на землю,

– рассказал Риши Прем.



Риши Прем получил 150 фунтов стерлингов штрафа за то, что он покормил голубя / Фото Manchester Evening News

Студент утверждает, что "не знал законов и не догадывался, что кормить птиц – это преступление". По его словам, вокруг не было никаких предупредительных знаков, что этого делать нельзя.

Но это не спасло его от ответственности – штраф пришлось заплатить. Незапланированная потеря 150 фунтов стерлингов сильно ударила по кошельку Риши. Теперь он едва сводит концы с концами. "Я из бедной семьи. 150 фунтов в Индии – это 10 000 рупий. Я не могу попросить у родных прислать мне денег, а из-за коронавируса мне еще и сложно найти работу", – поделился Риши Прем.

Почему в Великобритании нельзя кормить голубей

Даже если бы офицер полиции признал, что Риши кормил голубей, а не мусорил, парню все равно грозил бы штраф. В Великобритании действительно запрещено кормить птиц в общественных местах. Это сделали для того, чтобы уменьшить загрязнение территории, зданий и достопримечательностей.

"Это вредно для окружающей среды, потенциально вредно для здоровья людей и может привлечь крыс. Наши жители хотят наслаждаться чистым центром города, и мы не будем терпеть такого поведения. Мы не хотим, чтобы люди кормили голубей, и будем продолжать штрафовать за это", – прокомментировал ситуацию член городского совета Рабнаваз Акбар.