Стоя на руках: серфингист выполняет невероятные трюки на доске – захватывающие видео
Источник:Daily Mail
Канадец Тейлор Джозеф, который сейчас живет в Мексике, покорил сеть сложными трюками на доске для серфинга. Показывая невероятные умения своего тела, он доказывает, что нет ничего невозможного.
Больше всего Тейлор Джозеф известен своей стойкой на руках. В таком положении ему удается удержать баланс на доске посреди беспокойных океанских волн. Мужчина может продержаться так до 15 секунд.
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Выполнять свой фирменный трюк серфингист начинает, стоя на ногах. Затем от быстро приседает, ставит на доску руки и поднимает ноги вверх.
Тейлор рассказал, что занимается серфингом около 4 лет, и 3 из них ему понадобилось на то, чтобы научиться в совершенстве стоять на руках посреди океана. Сначала он выполнял этот трюк на скейтборде, а затем перешел на серф.
Тейлор Джозеф выполняет впечатляющие трюки / Фото из инстаграма handstandsurfer
Чтобы достичь того, что он умеет сейчас, мужчине пришлось много тренироваться. Развить координацию и баланс ему помогли упражнения с собственным весом и йога.
Серфинг в стойке на руках – это экстремальная задача для силы и равновесия. Руки устают быстрее чем ноги, поэтому я не могу заниматься этим слишком много. С годами я научился сохранять энергию, чтобы делать больше стоек на руках за одну серфинг-сессию,
– рассказал Тейлор Джозеф.
Пользователи сети восхищаются физической подготовкой Тейлора и оставляют под его фото и видео много комментариев:
- "Этот парень не с нашей планеты. Невероятно";
- "Ему нужно на Олимпийские игры. Он точно выиграет золотую медаль";
- "Серьезно, как ты это делаешь?";
- "Как такое возможно?";
- "Это легендарно".
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