В американском штате Коннектикут полиция перекрыла проезжую часть, когда заметила, что мама-медведица пытается перевести через дорогу 4-ех медвежат. Движение автомобилей остановилось в обоих направлениях – все наблюдали за забавными зверушками.

Сначала медведица схватила одного медвежонка за холку, и понесла его через дорогу. Второй детеныш отправился вслед за мамой, а еще двое остались на обочине.

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Третий медвежонок самостоятельно перебежал через дорогу, когда увидел, что мама-медведица и двое его братьев или сестер уже перебрались и скрылись за кустами. Четвертый же решил действовать по-другому. Когда он один остался на обочине, медвежонок не придумал ничего лучшего, как залезть на столб, стоявший рядом.

Медведица вернулась за своим разбойником, а вслед за ней прибежал еще один медвежонок. Перевести через дорогу этих двух маме оказалось непросто – как только она хватала кого-то одного, второй быстро бежал в противоположном направлении. Со стороны это выглядело так, словно медвежата играют с мамой в догонялки.

Медведица переводит медвежат через дорогу: смотрите видео