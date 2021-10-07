В США нашли брошенную коллекцию автомобилей Porsche: интересные фото

Под открытым небом посреди Калифорнии обнаружили коллекцию брошенных автомобилей Porsche 928 различных годов выпуска. Роскошные машины стоят на огражденной территории далеко не первый год, за это время они успели покрыться большим слоем пыли, яркие цвета выцвели, а лак отслоился.

Коллекция насчитывает 13 Porsche 928 от первых 4,5 литровых автомобилей без спойлеров, выпущенных в 1970-х годах, до последних 5-литровых S4, вышедших в 1990-х.

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Брошенные Porsche 928 / Фото Стива Роудса / Carscoops

Машины принадлежат другу владельца этого земельного участка. Он попросил оставить автомобили на хранение, но впоследствии прекратил приезжать и по неизвестным причинам потерял интерес к своей коллекции. Вместе с тем продавать автомобили он не хочет. Похоже, что они продолжат портиться под калифорнийским солнцем.



Машины годами портятся под солнцем / Фото Стива Роудса / Carscoops

Сейчас их состояние не является критическим. Благодаря сухому местному климату и корпусам из оцинкованной стали коррозия не должна была бы прижиться. Однако, пострадать от длительного неиспользования могло электричество.



Коллекция Porsche 928, заброшенная владельцем / Фото Стива Роудса / Carscoops



Владелец потерял интерес к автомобилям, но продавать их не хочет / Фото Стива Роудса / Carscoops

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