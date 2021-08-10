Невозможно выдержать: 17 героев, которые нашли креативный способ спастись от жары
10 августа 2021 , 12:59Читати новину українською
Источник:Bored Panda
Все мы любим лето за солнышко и теплую погоду, однако в этом году погода разгулялась не на шутку. Во всем мире регистрируют температурные максимумы, возникают масштабные лесные пожары, а людям и животным трудно даже недолго находиться на улице.
Все мы пытаемся спастись от жары различными методами. Иногда воспользоваться стандартными средствами типа кондиционера, холодной воды или мороженого нет возможности, и тогда приходится придумывать что-то интереснее – как герои этой подборки.
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