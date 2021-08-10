Невозможно выдержать: 17 героев, которые нашли креативный способ спастись от жары

Все мы любим лето за солнышко и теплую погоду, однако в этом году погода разгулялась не на шутку. Во всем мире регистрируют температурные максимумы, возникают масштабные лесные пожары, а людям и животным трудно даже недолго находиться на улице.

Все мы пытаемся спастись от жары различными методами. Иногда воспользоваться стандартными средствами типа кондиционера, холодной воды или мороженого нет возможности, и тогда приходится придумывать что-то интереснее – как герои этой подборки.

Это интересно Что такое социальные казино и почему они стали популярными

#1

#2

#3

#4

#5

#6

#7

#8

#9

#10

#11

#12

#13

#14

#15

#16

#17

Смотрите также Лучшие шутки и мемы о Лионеле Месси, который покинул "Барселону"