Спасите холостяка: мужчина ищет невесту с помощью забавных рекламных баннеров

Мухаммад Малик, что живет в Великобритании, придумал довольно необычный способ познакомиться с девушкой, которая возможно станет его будущей женой. Чтобы привлечь внимание потенциальной невесты, он использует рекламные баннеры.

29-летний мужчина, работающий банковским консультантом, арендовал несколько баннеров в Лондоне и Бирмингеме. На них изображены его фото, надпись "Спаси меня от брака по расчету" и ссылка на специально созданный сайт.

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Мухаммад Малик ищет невесту с помощью рекламных баннеров на улице / Фото Find Malik A Wife

На своем сайте Мухаммад Малик указал, что поиск идеальной девушки оказался сложной задачей, поэтому он решил воспользоваться баннерами, чтобы его заметили. Мужчина видит рядом с собой 20-летнюю мусульманку. Он открыт для всех национальностей, но девушки должны понимать, что Малик из традиционной пенджабской семьи, поэтому им придется отвечать определенным критериям.

Также мужчина отметил, что совсем не против браков по расчету, как можно подумать, увидев его баннер. По его мнению, такие семейные союзы обладают многими преимуществами и являются частью традиций многих исламских культур. Однако Малик хотел бы сначала попытаться найти свою любовь самостоятельно.

Девушки, желающие познакомиться с Маликом, могут заполнить анкету на его сайте. Он просит их указать свое имя, контакты, а также немного рассказать о себе.

Рекламные баннеры Малика вызвали настоящий ажиотаж / Фото из инстаграма Мухаммада Малика

Такой необычный способ знакомства оказался очень продуктивным. Мужчина рассказал, что уже в первые дни после появления баннеров, он получил сотни сообщений от заинтересованных девушек.

Я еще не успел все просмотреть. Нужно выделить немного времени, а я не продумал эту часть,

– признался холостяк.

В целом, он доволен выбранным методом. Приложения для знакомств и разные мероприятия с организованными свиданиями заставляли Мухаммада чувствовать себя неловко, а вот баннеры не вызывают смущения. Придуманный мужчиной способ одобрила и его семья, а ввиду вызванного ажиотажа, рекламные щиты действительно могут подарить холостяку любовь.

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