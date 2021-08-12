Спасатели искали в доме опасную шипучую кобру: это была электрическая зубная щетка

Жительница Сингапура вызвала домой спасателей, когда услышала шум в своей спальне. Они приехали, чтобы найти и обезвредить опасную шипучую кобру, но странные звуки выдавала не она.

Спасатели группы защиты животных ACRES рассказали, что им позвонила женщина по имени Си Янь и сказала, что слышит странное периодическое шипение в шкафу у ее кровати. Она прислала запись этого звука, и специалисты предположили, что это может быть ядовитая черношеяя кобра. Спасатели отправились на помощь.

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Команда ACRES обыскивала дом Си Янь почти час. Спасатели переместили некоторые предметы, например одежду, сумки и другие бытовые предметы, и с удивлением обнаружили, что источник шипение также сместился. Это было невозможно, поэтому они подумали, что, возможно, в доме не одна кобра.

Поиски продолжались до тех пор, пока один из спасателей не взял в руки электрическую зубную щетку. Он включил и выключил ее – после этого шипение прекратилось. Стало понятно, что именно щетка и была "опасной коброй".

Си Янь рассказала, что недавно ее зубная щетка сломалась – внутрь попала вода. После этого она начала самостоятельно включаться и выключаться. Женщина решила купить новую щетку, но предыдущую так и не выбросила.

Несмотря на то, что ситуация оказалась довольно курьезной, хозяйка дома поблагодарила команду спасателей. "Они были очень отзывчивы и ответственны", – сказала она.

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