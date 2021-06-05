Спасла десятки людей: крыса-сапер из Камбоджи, получившая медаль, выходит на пенсию

Крыс обучают вынюхивать практически все, от незаконной торговли дикими животными до людей, оказавшихся под завалами после стихийного бедствия. Ведь они обладают мощным носом, который может обнаруживать неразорвавшиеся мины и туберкулез.

Одна из таких крыс – Магава – национальный герой Камбоджи и всемирная знаменитость. Ведь с помощью животного на территории страны обезвредили 71 мину и 38 снарядов.

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Талантливый Магава проработал сапером пять лет и теперь вышел на заслуженную пенсию. Работа Магавы была на столько прекрасной, что он стал первой крысой, которую в 2020 году британская благотворительная организация PDSA (Британский благотворительный народный диспансер для больных животных) наградила золотой медалью.

Медаль Марии Дикин – аналог Креста Виктории, которую вручают за героизм в боевой обстановке. До этого подобные премии вручали собакам, голубям, лошадям и коту.

Его самоотверженность, мастерство и храбрость являются выдающимися примерами и заслуживают высочайшего признания,

– сказал директор PDSA Ян Маклафлин.



Крыса-сапер из Камбоджи получил медаль и выходит на пенсию / Фото Vice

Остаток своей жизни 7 летняя крыса-герой проведет в уютном вольере в мире и покое, поедая бананы и арахис.

Работа Магавы была непревзойденной. Он такой маленький, но помог спасти множество жизней. Однако в последнее время он стал медленным и гораздо дольше спит, так что мы должны уважать его потребности,

– рассказал куратор крысы Мален.



С помощью Магавы обезвредили 71 мину и 38 снарядов / Фото Vice

Крысы вынюхивают мины и туберкулез: видео

Сегодня Камбоджа – мирная страна, но эхо гражданской войны, которая длилась с 1967 по 1975 год, и до сих пор дает о себе знать. Ведь в Камбодже осталось огромное количество минных полей – едва ли не самое большое в мире. Одним из решением проблемы стали африканские крысы из-за их потрясающего чутья: они способны вынюхать мину под землей и даже патогены в человеке (например, туберкулез). Исследователи бельгийской организации APOPO придумали привлекать их к разминированию – на их малый вес не реагируют мины. За последние 20 лет в лагере APOPO в Танзании подготовили почти тысячу грызунов-саперов. Одним из них и оказался Магава.

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