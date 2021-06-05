Один з таких щурів – Магава – національний герой Камбоджі і всесвітня знаменитість. Адже з допомогою тварини на території країни знешкодили 71 міну та 38 снарядів.
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Талановитий Магава пропрацював сапером п'ять років і тепер вийшов на заслужену пенсію. Робота Магави була на стільки неперевершеною, що він став першим щуром, якого у 2020 році британська благодійна організація PDSA (Британський благодійний народний диспансер для хворих тварин) нагородила золотою медаллю.
Його самовідданість, майстерність і хоробрість є видатними прикладами та заслуговують найвищого визнання,
– сказав директор PDSA Ян Маклафлін.
Щур-сапер з Камбоджі отримав медаль і виходить на пенсію / Фото Vice
Залишок свого життя 7 річний щур-герой проведе в затишному вольєрі у мирі та спокої, поїдаючи банани й арахіс.
Робота Магави була неперевершеною. Він такий маленький, але допоміг врятувати безліч життів. Однак останнім часом він став повільним і набагато довше спить, так що ми повинні поважати його потреби,
– розповів куратор щурика Мален.
З допомогою Магави знешкодили 71 міну та 38 снарядів / Фото Vice
Щури винюхують міни та туберкульоз: відео
Одним з вирішенням проблеми стали африканські щури через їх приголомшливе чуття: вони здатні винюхати міну під землею і навіть патогени в людині (наприклад, туберкульоз). Дослідники бельгійської організації APOPO придумали залучати їх до розмінування – на їх малу вагу не реагують міни. За останні 20 років в таборі APOPO в Танзанії підготували майже тисячу гризунів-саперів. Одним з них і виявився Магава.
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