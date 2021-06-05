Один з таких щурів – Магава – національний герой Камбоджі і всесвітня знаменитість. Адже з допомогою тварини на території країни знешкодили 71 міну та 38 снарядів.

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Талановитий Магава пропрацював сапером п'ять років і тепер вийшов на заслужену пенсію. Робота Магави була на стільки неперевершеною, що він став першим щуром, якого у 2020 році британська благодійна організація PDSA (Британський благодійний народний диспансер для хворих тварин) нагородила золотою медаллю.

Медаль Марії Дікін – аналог Хреста Вікторії, яку вручають за героїзм в бойовому середовищі. До цього подібні премії вручали собакам, голубам, коням і коту.

Його самовідданість, майстерність і хоробрість є видатними прикладами та заслуговують найвищого визнання,

– сказав директор PDSA Ян Маклафлін.



Щур-сапер з Камбоджі отримав медаль і виходить на пенсію / Фото Vice

Залишок свого життя 7 річний щур-герой проведе в затишному вольєрі у мирі та спокої, поїдаючи банани й арахіс.

Робота Магави була неперевершеною. Він такий маленький, але допоміг врятувати безліч життів. Однак останнім часом він став повільним і набагато довше спить, так що ми повинні поважати його потреби,

– розповів куратор щурика Мален.



З допомогою Магави знешкодили 71 міну та 38 снарядів / Фото Vice

Щури винюхують міни та туберкульоз: відео

Сьогодні Камбоджа – мирна країна, але відлуння громадянської війни, яка тривала з 1967 по 1975 рік, й досі дає про себе знати. Адже у Камбоджі залишилася величезна кількість мінних полів – чи не найбільше у світі.



Одним з вирішенням проблеми стали африканські щури через їх приголомшливе чуття: вони здатні винюхати міну під землею і навіть патогени в людині (наприклад, туберкульоз). Дослідники бельгійської організації APOPO придумали залучати їх до розмінування – на їх малу вагу не реагують міни. За останні 20 років в таборі APOPO в Танзанії підготували майже тисячу гризунів-саперів. Одним з них і виявився Магава.

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