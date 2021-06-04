Охрана школы в городе Скрентон, штат Пенсильвания, США, увидела на камерах видеонаблюдения рысь в школьной столовой. Они сразу забили тревогу.

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Школу немедленно эвакуировали – чтобы хищник никого не покалечил, и вызвали на место представителей службы по отлову диких животных. Однако после двух часов поисков вместо рыси те нашли в столовой бесхвостого кота, который рыскал в поисках пищи.

Зверь выглядел, как мне показалось, идентично. По цвету это была рысь, плюс, у нее не было хвоста. Мы хотели убедиться, что все ученики и персонал в безопасности, поэтому провели эвакуацию,

– сказал охранник Джон Боуман.

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Впоследствии выяснилось, что кота зовут Каши и его уже три месяца разыскивают хозяева. Хозяйка Каши заявила, что очень рада возвращению своего любимца и извинилась перед всеми за неудобства, которые он нанес школе.

Сначала заставил нас побегать по городу, мы везде вешали объявления и все такое, а потом оказывается, что он гуляет по средней школе Скрентона! Извините, ребята, что так получилось,

– рассказала владелица котика.