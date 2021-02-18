Соединенные Штаты страдают от аномальной зимней непогоды. Юг страны охватили снежные штормы, а во многих городах фиксируют самые низкие температурные рекорды за последние десятилетия. Экстремальные погодные условия приводят к человеческим жертвам.

Больше всего от циклона страдает Техас. Миллионы людей там остались без электричества, отопления и водоснабжения. Внутри их домов лопаются трубы, портится техника и образуются сосульки. Американцы делятся шокирующими фото и видео последствий ужасных морозов в сети. Предлагаем посмотреть самые впечатляющие из них.

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Сосульки на вентиляторе в квартире

This is how cold it is at my Apartment.



As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp — ?????? ????? ☩ (@ThomasBlackGG) February 16, 2021

Вода замерзає у водогінних кранах

Басейны и гарячие ванны превращаются в катки

My sister’s pool in Dallas is completely frozen over! pic.twitter.com/PEsZJQxSHB — liberalpropaganda (@CRTCHP) February 17, 2021

Can confirm my hot tub is frozen. pic.twitter.com/wOvqQW8XJC — A. Money (@amalaz95) February 15, 2021

please appreciate this photo of my dad standing on top of our frozen pool in dallas, measuring the thickness of the ice with a tape measure #DallasWeather #dfw pic.twitter.com/DanZ9fpRjc — diana (@xdianarose) February 17, 2021

А это замороженные туалеты в техасских домах

Y’all ever seen frozen toilet water pic.twitter.com/WypZBjnMMK — Ms. Young Professional (@MsYoungProfess) February 16, 2021



Скриншот icepigs | reddit

Жидкость в емкостях тоже замерзает

Бутылка с маслом

The olive oil froze inside my house @ERCOT_ISO. The “temporary controlled rolling” blackout has been 38 hours so far. pic.twitter.com/TNJL4JHhZw — Sean Hightower (@goodlawyernac) February 16, 2021

Миска с водой для собаки

My dog’s water bowl inside my kitchen lit up with a flashlight. No rolling blackouts. Zero electrons since 2am last night, almost 24hrs. Frozen pipes. Houston Texas. Why not in the federal grid? Why so underprepared #ERCOT #texaspoweroutage #TexasFreeze pic.twitter.com/o22YqfzxsN — UnEdumacatedJo (@UnedumacatedJo) February 16, 2021

А это аквариум с рыбками



Скриншот тіктоку ray.k13

Ванна, которую использовали для хранения воды

Water stored in the bathtub froze solid last night. That's how it's going in Dallas. pic.twitter.com/cJdUMDT6pN — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) February 16, 2021

От холода портится техника

This is how cold it is in Texas right now. My laptop split. Can anything be done? @Apple @tim_cook pic.twitter.com/BA9zoDlkqP — Matthew Williams (@WilliamsMS9) February 16, 2021

Покрытые льдом коридоры в домах

В домах лопаются трубы

apartment ceiling caves in due to ice / snow in dallas, texas pic.twitter.com/1pWaqreZ23 — legal tender (@BreeSunshinee_) February 17, 2021

Shocking! Turn up the volume!



Pipes busted from freezing. (Denton, Texas)

Please, If you are in Texas and you have not done so, let a couple of faucets drip until the freeze is over! #TexasFreeze #Texas #Denton pic.twitter.com/PE9Fy9jv7w — Anas Alhajji (@anasalhajji) February 15, 2021

И на паркингах тоже

Люди устанавливают палатки в своих жилищах, чтобы сохранить тепло