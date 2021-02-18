Сосульки в квартирах и замерзшие машины: в Техасе бушуют аномальные морозы – впечатляющие фото
Соединенные Штаты страдают от аномальной зимней непогоды. Юг страны охватили снежные штормы, а во многих городах фиксируют самые низкие температурные рекорды за последние десятилетия. Экстремальные погодные условия приводят к человеческим жертвам.
Источник:24 канал
Больше всего от циклона страдает Техас. Миллионы людей там остались без электричества, отопления и водоснабжения. Внутри их домов лопаются трубы, портится техника и образуются сосульки. Американцы делятся шокирующими фото и видео последствий ужасных морозов в сети. Предлагаем посмотреть самые впечатляющие из них.
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Сосульки на вентиляторе в квартире
Вода замерзає у водогінних кранах
Басейны и гарячие ванны превращаются в катки
А это замороженные туалеты в техасских домах
Скриншот icepigs | reddit
Жидкость в емкостях тоже замерзает
Бутылка с маслом
Миска с водой для собаки
А это аквариум с рыбками
Скриншот тіктоку ray.k13
Ванна, которую использовали для хранения воды
От холода портится техника
Покрытые льдом коридоры в домах
В домах лопаются трубы
И на паркингах тоже
Люди устанавливают палатки в своих жилищах, чтобы сохранить тепло
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