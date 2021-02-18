Сполучені Штати потерпають від аномальної зимової негоди. Південь країни охопили снігові шторми, а у багатьох містах фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття. Екстремальні погодні умови призводять до людських жертв.

Найбільше від циклону потерпає Техас. Мільйони людей там залишилися без електрики, опалення та водопостачання. Усередині їхніх будинків лопають труби, псується техніка та утворюються бурульки. Американці діляться шокуючими фото та відео наслідків жахливих морозів у мережі. Пропонуємо переглянути найбільш вражаючі з них.

Детальніше про негоду У США панує потужний зимовий циклон: стихія забрала життя 23 людей

Бурульки на вентиляторі у квартирі

This is how cold it is at my Apartment.



As a Texan, yes, I'm certainly not built for this. I don't even care. pic.twitter.com/FMt8imglJp — ?????? ????? ☩ (@ThomasBlackGG) February 16, 2021

Вода замерзає у водогінних кранах

Басейни та гарячі ванни перетворюються на ковзанки

My sister’s pool in Dallas is completely frozen over! pic.twitter.com/PEsZJQxSHB — liberalpropaganda (@CRTCHP) February 17, 2021

Can confirm my hot tub is frozen. pic.twitter.com/wOvqQW8XJC — A. Money (@amalaz95) February 15, 2021

please appreciate this photo of my dad standing on top of our frozen pool in dallas, measuring the thickness of the ice with a tape measure #DallasWeather #dfw pic.twitter.com/DanZ9fpRjc — diana (@xdianarose) February 17, 2021

А це заморожені туалети в техаських будинках

Y’all ever seen frozen toilet water pic.twitter.com/WypZBjnMMK — Ms. Young Professional (@MsYoungProfess) February 16, 2021



Скриншот icepigs | reddit

Рідина у ємностях теж замерзає

Пляшка з олією

The olive oil froze inside my house @ERCOT_ISO. The “temporary controlled rolling” blackout has been 38 hours so far. pic.twitter.com/TNJL4JHhZw — Sean Hightower (@goodlawyernac) February 16, 2021

Миска з водою для собаки

My dog’s water bowl inside my kitchen lit up with a flashlight. No rolling blackouts. Zero electrons since 2am last night, almost 24hrs. Frozen pipes. Houston Texas. Why not in the federal grid? Why so underprepared #ERCOT #texaspoweroutage #TexasFreeze pic.twitter.com/o22YqfzxsN — UnEdumacatedJo (@UnedumacatedJo) February 16, 2021

А це акваріум з рибками



Скриншот тіктоку ray.k13

Ванна, яку використовували для зберігання води

Water stored in the bathtub froze solid last night. That's how it's going in Dallas. pic.twitter.com/cJdUMDT6pN — Brandon Friedman (@BFriedmanDC) February 16, 2021

Від холоду псується техніка

This is how cold it is in Texas right now. My laptop split. Can anything be done? @Apple @tim_cook pic.twitter.com/BA9zoDlkqP — Matthew Williams (@WilliamsMS9) February 16, 2021

Вкриті кригою коридори у будинках

У будинках лопають труби

apartment ceiling caves in due to ice / snow in dallas, texas pic.twitter.com/1pWaqreZ23 — legal tender (@BreeSunshinee_) February 17, 2021

Shocking! Turn up the volume!



Pipes busted from freezing. (Denton, Texas)

Please, If you are in Texas and you have not done so, let a couple of faucets drip until the freeze is over! #TexasFreeze #Texas #Denton pic.twitter.com/PE9Fy9jv7w — Anas Alhajji (@anasalhajji) February 15, 2021

І на паркінгах також

Люди встановлюють намети у своїх домівках, аби зберігати тепло