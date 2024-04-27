YAKTAK выступит с большим сольным концертом: афиша и билеты
Источник:VINIL Concert agency
Талантливый и харизматичный певец YAKTAK анонсировал свой большой сольный тур по Украине. Первый концерт запланирован на 18 мая в Запорожье. В то же время весь тур завершится 7 июля во Львове.
Детали сообщили организаторы мероприятия – VINIL Concert agency.
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У молодого исполнителя, который уже успел стать чрезвычайно популярным среди поклонников, есть большая амбициозная цель – вытеснить российские треки из всех топ-чартов. И это артисту прекрасно удается, ведь его песни "Поричка", "Не молчи", "Ждет дома", "Ты такая красивая", "В пустой комнате", "Ночью", "Ниже ростом" и многие другие с легкостью залетают в тренды ютуба, собирают миллионы просмотров и завоевывают сердца слушателей.
Песни YAKTAK точно сочетаются с жизненными переживаниями каждого из нас! Ведь он поет на языке души, поэтому у него есть что Вам сказать. Прекрасной возможностью станет большой сольный концерт 15 июня в Киеве в Stereo Plaza! Гостей вечера ждут самые популярные песни исполнителя, новые премьеры и звездные гости!,
– приглашают на концерт организаторы VINIL Concert agency.
Афиша и билеты
Концертный тур YAKTAK состоится:
- 18 мая – Запорожье;
- 19 мая – Желтые-Воды;
- 20 мая – Знаменка;
- 21 мая – Шпола;
- 22 мая – Христиновка;
- 29 мая – Могилев-Подольский;
- 30 мая – Виньковцы;
- 31 мая – Деражня;
- 1 июня – Хмельницкий;
- 2 июня – Староконстантинов;
- 5 июня – Полонное;
- 6 июня – Волочиск;
- 7 июня – Тернополь;
- 8 июня – Каменец-Подольский;
- 9 июня – Черновцы;
- 12 июня – Шепетовка;
- 13 июня – Нетешин;
- 15 июня – Киев;
- 16 июня – Коростень;
- 19 июня – Черняхов;
- 20 июня – Коростышев;
- 21 июня – Тростянец;
- 22 июня – Ладыжн;
- 23 июня – Тульчин;
- 7 июля – Львов.
YAKTAK выступит с большим сольным концертом / Фото VINIL Concert agency