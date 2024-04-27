YAKTAK виступить з великим сольним концертом: афіша та квитки

27 квітня 2024, 14:10
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Джерело:

VINIL Concert agency

Талановитий та харизматичний співак YAKTAK анонсував свій великий сольний тур Україною. Перший концерт запланований на 18 травня у Запоріжжі. Водночас весь тур завершиться 7 липня у Львові.

Деталі повідомили організатори заходу – VINIL Concert agency.

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У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль – витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні "Порічка", "Не мовчи", "Чекає вдома", "Ти така вродлива", "В пустій кімнаті", "Уночі", "Нижча зростом" та багато інших з легкістю залітають в тренди ютубу, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою стане великий сольний концерт 15 червня у Києві в Stereo Plaza! На гостей вечора чекатимуть найпопулярніші пісні виконавця, нові прем'єри та зіркові гості!,
– запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Зверніть увагу! Частина коштів з концерту відправлять на ЗСУ, а також на концерті ініціюють збір на авто для сил спеціальних операцій.

Афіша та квитки

Концертний тур YAKTAK відбудеться:

  • 18 травня – Запоріжжя;
  • 19 травня – Жовті-Води;
  • 20 травня – Знам'янка;
  • 21 травня – Шпола;
  • 22 травня – Христинівка;
  • 29 травня – Могилів-Подільський;
  • 30 травня – Віньківці;
  • 31 травня – Деражня;
  • 1 червня – Хмельницький;
  • 2 червня – Старокостянтинів;
  • 5 червня – Полонне;
  • 6 червня – Волочиськ;
  • 7 червня – Тернопіль;
  • 8 червня – Кам'янець-Подільський;
  • 9 червня – Чернівці;
  • 12 червня – Шепетівка;
  • 13 червня – Нетішин;
  • 15 червня – Київ;
  • 16 червня – Коростень;
  • 19 червня – Черняхів;
  • 20 червня – Коростишів;
  • 21 червня – Тростянець;
  • 22 червня – Ладижн;
  • 23 червня – Тульчин;
  • 7 липня – Львів.
Квитки ви можете придбати за посиланням.


YAKTAK виступить із великим сольним концертом / Фото VINIL Concert agency

Автор: Альона Захарова