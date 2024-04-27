YAKTAK виступить з великим сольним концертом: афіша та квитки

Талановитий та харизматичний співак YAKTAK анонсував свій великий сольний тур Україною. Перший концерт запланований на 18 травня у Запоріжжі. Водночас весь тур завершиться 7 липня у Львові.

Деталі повідомили організатори заходу – VINIL Concert agency.

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У молодого виконавця, який вже встиг стати надзвичайно популярним серед шанувальників, є велика амбітна ціль – витіснити російські треки зі всіх топ-чартів. І це артистові чудово вдається, адже його пісні "Порічка", "Не мовчи", "Чекає вдома", "Ти така вродлива", "В пустій кімнаті", "Уночі", "Нижча зростом" та багато інших з легкістю залітають в тренди ютубу, збирають мільйони переглядів та завойовують серця слухачів.

Пісні YAKTAK влучно поєднуються з життєвими переживаннями кожного з нас! Адже він співає мовою душі, тож у нього є що Вам сказати. Чудовою нагодою стане великий сольний концерт 15 червня у Києві в Stereo Plaza! На гостей вечора чекатимуть найпопулярніші пісні виконавця, нові прем'єри та зіркові гості!,

– запрошують на концерт організатори VINIL Concert agency.

Афіша та квитки

Частина коштів з концерту відправлять на ЗСУ, а також на концерті ініціюють збір на авто для сил спеціальних операцій.

Концертний тур YAKTAK відбудеться:

18 травня – Запоріжжя;

19 травня – Жовті-Води;

20 травня – Знам'янка;

21 травня – Шпола;

22 травня – Христинівка;

29 травня – Могилів-Подільський;

30 травня – Віньківці;

31 травня – Деражня;

1 червня – Хмельницький;

2 червня – Старокостянтинів;

5 червня – Полонне;

6 червня – Волочиськ;

7 червня – Тернопіль;

8 червня – Кам'янець-Подільський;

9 червня – Чернівці;

12 червня – Шепетівка;

13 червня – Нетішин;

15 червня – Київ;

16 червня – Коростень;

19 червня – Черняхів;

20 червня – Коростишів;

21 червня – Тростянець;

22 червня – Ладижн;

23 червня – Тульчин;

7 липня – Львів.

Квитки ви можете придбати за посиланням.



YAKTAK виступить із великим сольним концертом / Фото VINIL Concert agency