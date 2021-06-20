Соблазнительная женская версия: американская модель показала косплей на Крига из Borderlands 2

Американская модель превратилась в Крига – персонажа известной игры Borderlands 2. Фото она опубликовала на своей странице в инстаграм.

Криг – шестой игровой персонаж Borderlands 2, который появился в игре с персональным DLC Borderlands 2: Psycho Pack. Игра вышла в сентябре 2012 года.

Это интересно Приносят удачу и выигрыш: 5 самых популярных талисманов для гемблеров

Джессика Нигри – американская комплей-модель. Она решила примерить на себя образ женской версии персонажа-психа Крига, страдающего раздвоением личности, из-за того что корпорация Гиперион проводила над ним эксперименты. Костюм модели выполнен в стиле сил-шейдинг с рисунками по всему телу. Джессика также использовала маску Крига и другие детали, напоминающие его одежду: оранжевые брюки и пилотопор.

Соблазнительная женская версия Крига из Borderlands 2 / Фото из инстаграма Джессики Нигри



Американская модель показала косплей на Крига из Borderlands 2 / Фото из инстаграма Джессики Нигри

К теме Гамлет в Лос-Сантосе: геймер устраивает театральные представления в GTA Online-видео