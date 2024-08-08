Собака грызла павербанк и случайно вызвала пожар: курьезное видео

Внутренняя камера наблюдения зафиксировала момент, когда собака нечаянно вызвала пожар в доме после того, как пожевала павербанк.

Инцидент произошел в городе Талсе, штат Оклахома.

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Видео, опубликованное пожарной службой, показывает двух собак и кота в гостиной перед началом пожара. Одна из собак развлекалась с павербанком, и вдруг устройство заискрилось и вспыхнуло.

На опубликованных кадрах видно, что животные не сразу поняли, что огонь – это опасность. Сначала "виновница торжества" даже дружески махала хвостом.

Что произошло в помещении: смотрите видео

Офицер общественной информации пожарной службы Энди Литтл сказал, что домашние животные сбежали через собачьи двери.

Если бы не было дверей для собак, они вполне могли бы умереть,

– сказал офицер.

Местные СМИ заверили, что с семьей также все в порядке.