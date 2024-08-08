Собака грызла павербанк и случайно вызвала пожар: курьезное видео
Источник:BBC
Внутренняя камера наблюдения зафиксировала момент, когда собака нечаянно вызвала пожар в доме после того, как пожевала павербанк.
Инцидент произошел в городе Талсе, штат Оклахома.
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Видео, опубликованное пожарной службой, показывает двух собак и кота в гостиной перед началом пожара. Одна из собак развлекалась с павербанком, и вдруг устройство заискрилось и вспыхнуло.
На опубликованных кадрах видно, что животные не сразу поняли, что огонь – это опасность. Сначала "виновница торжества" даже дружески махала хвостом.
Что произошло в помещении: смотрите видео
Офицер общественной информации пожарной службы Энди Литтл сказал, что домашние животные сбежали через собачьи двери.
Если бы не было дверей для собак, они вполне могли бы умереть,
– сказал офицер.
Местные СМИ заверили, что с семьей также все в порядке.