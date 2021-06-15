Собака случайно забежала в чужой дом: ее реакция развеселила сеть – курьезное видео

Время от времени в неудобные ситуации попадают не только люди, но и животные. Недавно об одном из таких случаев заговорили в сети.

Пользователь тиктоку Оли Марр опубликовал видео с неожиданным гостем, который забежал в его дом. Это была собака породы бордер-колли, которая, похоже, забыла, где живет.

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Тиктокер начал снимать видео, когда услышал странный шум у себя на кухне. Мужчина пошел туда и увидел собаку. Четвероногая, кажется, не сразу заметила, что ошиблась. Она подошла к Оли ближе и понюхала его, и лишь тогда поняла, что попала не туда, развернулась и быстро помчалась прочь.

Тот момент, когда эта собака осознало, что это не ее дом, а мы – не ее люди,

– подписал видео Оли Марр.

Это видео неожиданно стало вирусным. У Оли Марра 41,6 тысячи подписчиков в тиктоке, а ролик с собакой за 6 дней собрал 27,4 миллиона просмотров и 7,4 миллиона лайков. Пушистая гостья развеселила пользователи сети и они оставили тысячи комментариев: