Смурфики и другие: в Бельгии будут выдавать паспорта с героями комиксов на страницах
Источник:Nerdist
На страницах бельгийских загранпаспортов появятся забавные изображения героев национальных комиксов. Официально новые паспорта начнут выдавать бельгийцам 7 февраля.
Персонажи комиксов в паспортах
Теперь отметки о новых путешествиях будут сопровождать Смурфики, Тинтин, Блэйк и Мортимер, Вилли и Ванда, Суске и Виске, Счастливчик Люк. Эта идея призвана продвигать национальную культуру и бельгийских персонажей, популяризировать комиксы, а также повысить безопасность.
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По словам министра иностранных дел Бельгии Софи Вильмес, из-за того, что бельгийские паспорта являются одними из лучших в мире, они стали не только предметом гордости, но и объектом интереса фальшивомонетчиков.
Именно поэтому в Бельгии постоянно работают над улучшением безопасности, результатом чего стали новый вид паспортов и новые методы персонализации. Из видеопрезентации паспорта становится понятно, что скопировать его будет нелегко.
Введение новых паспортов также дает нам возможность выделить девятое искусство, комикс, являющийся центральным элементом нашей культуры и нашего влияния за рубежом,
– добавила министерша Софи Вильмес.
Какими будут новые бельгийские паспорта: смотрите видео
Новый дизайн паспорта не отразится на его цене, она останется прежней. За оформление загранпаспорта в Бельгии нужно заплатить 65 евро (2100 гривен) для взрослых и 35 евро (1130 гривен) для детей.
По случаю редизайна в Музее истории комиксов в Брюсселе пройдет временная выставка, посвященная истории бельгийского паспорта. Она продлится с 28 января по 6 марта 2022 года.