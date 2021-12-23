И смешно, и страшно: 15 фото людей, которые игнорируют правила безопасности, как бессмертные
Источник:Reddit
Что бы вы ни делали, безопасность должна быть превыше всего. Однако многие люди игнорируют это правило, и бессмысленно рискуют своей жизнью и здоровьем.
В интернете есть множество фотографий, на которых люди вылезают на высокие или неустойчивые конструкции, пользуются техникой в аварийном состоянии и другими способами пренебрегают техникой безопасности. На первый взгляд это выглядит смешно, но если серьезно задуматься, чем угрожают такие действия, становится страшно.
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"Обычный ремонт кондиционера"
Фото Reddit / Toni_Pane
"Все это, чтобы залезть на крышу"
Фото Reddit / giveherthebatwing
"Подрядчики использовали вот такую конструкцию, чтобы забрать поврежденный кирпич, который они бросали просто не тротуар"
Фото Reddit / jacksonattack
"Стандартная ситуация на Филиппинах"
Фото Reddit / ludwigrx
"Ацетон" – надпись на бутылке джина"
Фото Reddit / voxadam
"Это невозможно"
Фото Reddit / qubedView
"Что бы могло пойти не так ли?"
Фото Reddit / ahmed23t
"Зато посадка будет мягкой"
Фото Reddit / Rashnet
"Сколько человек нужно, чтобы вкрутить лампочку?"
Фото Reddit / neotokyo2099
"Держись, друг"
Фото Reddit / marxist_redneck
"Не волнуйся, я держу"
Фото Reddit / Takkitou
"Вам кажется, на самом деле нет никаких проблем"
Фото Reddit / kittykalista
"В этом есть что-то почти поэтическое"
Фото Reddit / linkielambchop
"Я должен был ехать за этим парнем"
Фото Reddit / TummyPuppy
"Как вообще соединены эти лестницы?"
Фото Reddit / KotAufmBrot