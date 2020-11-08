Часто мы снимаем на видео, как делаем какие-то дела, занимаемся спортом или просто отдыхаем, но в любой момент что-то может пойти не так.

Развлечения 24 отыскали для вас на страницах интернета курьезные видеоролики, которые поднимают настроение, надеемся, они насмешат и вас.

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Но предупреждаем – это может быть красиво и больно одновременно.