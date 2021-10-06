Скульптура Прони Прокоповны из фильма "За двумя зайцами" в Киеве заговорила по-украински

К 60-ой годовщины культовой кинокомедии "За двумя зайцами" памятник ее главным героям в Киеве заговорил репликами из оригинальной украиноязычной версии фильма, которую долгое время считали утраченной. Послушать, как говорит скульптура Прони Прокоповны можно до 24 ноября.

В бывшем Советском Союзе фильм "За двумя зайцами" получил невероятную популярность и даже стал легендарным, когда вышел на русском языке. Однако оригинальная версия ленты была украиноязычной, а уже после премьеры в 1961 году ее переозвучили, чтобы выпустить во всесоюзный прокат.

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Первую украинскую версию в течение долгих лет считали утраченной, но в 2013 году ее случайно нашли в мариупольском фильмофонде. Благодаря современным технологиям, теперь можно услышать, как любимые герои и их культовые высказывания звучат на украинском языке.

Памятник "За двумя зайцами" – это настоящая киевская легенда. Говорят, чтобы выйти замуж, нужно потереть кольцо на руке Прони, а чтобы найти невесту – потереть жука на пиджаке Голохвастова. Эта традиция кажется нам очень милой, и к 60-летию ленты мы решили сделать всем поклонникам комедии подарок,

– поделился организатор проекту Александр Лавров.

Чтобы услышать голос Прони Прокоповны из украиноязычного фильма, нужно подойти к памятнику, что на Андреевском спуске, и потереть его на удачу. Киевляне и гости города могут сделать это до 24 ноября.

О чем фильм "За двумя зайцами" "За двумя зайцами" – украинский комедийный фильм, снятый по мотивам одноименной пьесы Михаила Старицкого.



В центре сюжета – владелец парикмахерской Свирид Голохвостый ("Голохвастов"), который обанкротился и решил разобраться с финансовыми трудностями с помощью выгодного брака. Именно поэтому он обручился с девушкой из состоятельной семьи – Проней Прокоповной.



Но сердцу не прикажешь, и Голохвастов неожиданно для себя влюбляется в другую девушку – Галю, и пытается построить и сохранить отношения с ними обоими. Однако в итоге все получается, как в знаменитой пословице – "За двумя зайцами погонишься – ни одного не поймаешь".

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