На аукцион выставили место в мавзолее возле Мэрилин Монро: сколько оно стоит

5 марта 2024, 12:09
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Источник:

The Telegraph

На аукционе в США выставили самый дорогой лот - склеп в мемориальном парке и морге Вествуд-Виллидж братьев Пирс в Лос-Анджелесе. Там похоронена легендарная Мэрилин Монро.

Известно, что этот лот выставили в рамках 145-лотового аукциона предметов, некогда принадлежавших или имевших отношение к Монро.

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Кроме того, на аукцион выставят:

  • фотографии актрисы на пике ее славы,
  • небольшая папка, содержащая ее актерские заметки,
  • терапевтические записи, раскрывающие темные стороны ее жизни.

Самый дорогой лот

Конечно, наиболее ценным считают место в склепе возле могилы Монро. Его планируют продать по цене от 200 тысяч до 400 тысяч долларов. Место захоронения расположено на один ряд выше и на четыре левее от могилы голливудской актрисы.

Другие экспонаты принадлежат различным частным коллекционерам. Продавать их будут 28 марта.

Кто такая Мэрилин Монро

Рожденная как Норма Джин Мортенсон 1 июня 1926 года, является одной из самых известных икон культуры 20-го века и символом сексуальности и гламура. Она начала свою карьеру как модель, но быстро перешла в кино, где получила мировую славу благодаря своим ролям в фильмах, таких как "Мужчины предпочитают блондинок", "Как жениться на миллионере" и "Некоторые нравятся горячими". Монро воплотила образ блондинки-гламурной красавицы, который стал воплощением американской мечты об успехе и привлекательность, а ее яркий публичный образ часто контрастировал с ее личной жизнью, полной трудностей и вызовов.
Автор: Альона Захарова