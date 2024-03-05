На аукцион выставили место в мавзолее возле Мэрилин Монро: сколько оно стоит

На аукционе в США выставили самый дорогой лот - склеп в мемориальном парке и морге Вествуд-Виллидж братьев Пирс в Лос-Анджелесе. Там похоронена легендарная Мэрилин Монро.

Известно, что этот лот выставили в рамках 145-лотового аукциона предметов, некогда принадлежавших или имевших отношение к Монро.

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Кроме того, на аукцион выставят:

фотографии актрисы на пике ее славы,

небольшая папка, содержащая ее актерские заметки,

терапевтические записи, раскрывающие темные стороны ее жизни.

Самый дорогой лот

Конечно, наиболее ценным считают место в склепе возле могилы Монро. Его планируют продать по цене от 200 тысяч до 400 тысяч долларов. Место захоронения расположено на один ряд выше и на четыре левее от могилы голливудской актрисы.

Другие экспонаты принадлежат различным частным коллекционерам. Продавать их будут 28 марта.