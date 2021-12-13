Сила соцсетей: фото 1942 года, потерянное во время шторма нашло владельца через 200 километров

Во время торнадо в Кентукки, США, семейную фотографию отнесло за 200 километров от дома. Однако благодаря соцсетям удалось найти ее владельцев.

Жительница Индианы, что в США, нашла на лобовом стекле своей машины фотографию. На ней была изображена женщина в полосатом сарафане и платке, держащая на коленях маленького мальчика.

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На обороте от руки было написано: "Герти Сватцелл и Дж. Д. Сватцелл, 1942".

Увидев дату, я поняла, что это, скорее всего, из дома, пострадавшего от торнадо. Это не квитанция. Это хорошо сохранившаяся фотография,

– рассказала Кэти Постен.

Американка выяснила, что фотография прошла немалый путь – более 200 километров на фоне ужасных ветров, которые накрыли США. Кэти сразу разместила фотографию в социальных сетях и попросила пользователей о помощи в поиске ее владельцев.

Вышла к своей машине в Нью-Олбани и нашла эту фотографию, приклеенную к окну. Несомненно, она из дома, который накрыл торнадо, что пронесся по Кентукки прошлой ночью. Надеюсь найти его владельцев. Похоже, там написано – Герти Сватцелл и Джей Ди Сватцелл 1942,

– написала в твиттере женщина.

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Публикацию ретвитнули тысячи пользователей. И сила соцсетей сработала.

Многие люди поделились этим на фейсбуке и в твиттере. Кто-то увидел сообщение, кто дружит с человеком с той же фамилией, и они обозначили его,

– сказала Постен

Кэти Постен обещала отправить фотографию семье Сватцеллов уже на этой неделе.