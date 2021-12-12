Мебель была продана в первом розничном магазине IKEA еще в 1965 году. Господин Бенгт с будущей женой посетили IKEA в Эльмхульте, Швеция, с целью найти книжный шкаф, который бы прослужил им много лет.

Это интересно Наконец дома: IKEA посвятила рекламу выходу Ангелы Меркель на пенсию

В компании отметили, что, несмотря на свой почтенный возраст, книжный шкаф прибыл в магазин в отличном состоянии. Кроме того, покупатель также показал оригинал рукописной квитанции от 1965 года. В IKEA подчеркнули, что шкаф был уникальным предметом мебели, который когда-либо возвращался в магазин за все время его работы.

В 1965 году Бенгт переехал из Йенчепинга в IKEA в Эльмхульте и купил книжный шкаф. С того времени он хранил его с большой заботой и любовью. Сегодня, 59 лет спустя, он пришел к нашему большому удовольствию в IKEA Йенчепинг, чтобы продать его обратно за наш секонд-хенд. Спасибо тебе, Бенгт!,

– говорится в публикации.