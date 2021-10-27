Щит Капитана Америка из "Мстителей: Финал" продадут на аукционе: цена растет
Источник:Screen Rant
В киновселенной Marvel щит из редкого металла вибраниума является неотъемлемой частью известного супергероя. Он попал в руки Капитана Америка еще в 40-х годах благодаря Говарду Старку и был с ним на протяжении всех фильмов киносаги.
Реквизит, который использовал исполнитель роли Капитана Крис Эванс на съемках ленты "Мстители: Финал" выставили на продажу на аукционе Hake's Auctions. Фирменное оружие Капитана Америка хотят приобрести шесть человек.
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С учетом всех заявок стартовая цена элемента вооружения супергероя поднялась до 45 тысяч долларов. Аукцион Hake's Auctions на своем канале в ютубе опубликовал рекламный видеоролик о предмете продажи. В нем отмечают, что подлинность реквизита подтверждена официальными документами.
Щит Капитана Америка из "Мстителей: Финал" продадут на аукционе: рекламный видеоролик
Торги за сине-красный полосатый щит состоятся 2 и 3 ноября 2021 года
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