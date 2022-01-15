В шапке и коньках посреди озера: Xbox показала забавную канадскую версию своего джойстика

В канадском отделе компании Xbox решили развлечь местных поклонников игровой консоли. Там попытались сделать геймпад как можно более аутентичным, и результат получился довольно забавным.

Все началось с того, что в твиттере Xbox Canada опубликовали фото джинсового контроллера Xbox с предложением к подписчикам. За каждые 100 репостов этого поста, джойстик пообещали сделать "более канадским".

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Так джойстик выглядел до перевоплощения / Фото из твитера Xbox Canada

Пользователи твитера с удовольствием приняли предложение, и начали активно репостить фото джойстика. Ответ компании не заставил себя ждать.

Постепенно к контроллеру добавили теплую шапку-ушанку, коньки и хоккейную клюшку, канадские вкусности и каноэ. Вооружившись всем этим, геймпад оказался посреди холодного озера в провинции Альберта.

Фото из твитера Xbox Canada

Фото из твитера Xbox Canada

Фото из твитера Xbox Canada

Фото из твитера Xbox Canada

Фото из твитера Xbox Canada

Фото из твитера Xbox Canada

В последнем посте сообщили, что в лодку случайно попала вода. Дальнейшая судьба джойстика осталась неизвестной. Однако всех геймеров пригласили вернуться к видеоиграм.

Фото из твитера Xbox Canada