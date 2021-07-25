Художник Расселл Уолкс на своей странице в твиттере поделился новым постером, основанном на "Мандалорце". На нем Грогу и Люк Скайуокер собирают световой меч.

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На сегодня никаких деталей о третьем сезоне пока неизвестно. Однако второй сезон закончился тем, что Мандалорец передал Грогу (также известный, как малыш Йода) Люку для тренировки силы. Так что возможно, постер показывает часть их подготовки.

Эй! Вот новое изображение Люка и Грогу, которое я создал для своих друзей. Это называется "Размер не имеет значения". Ребята, мне так повезло, что я могу играть в такой замечательной галактической песочнице,

– написал художник.

Предварительно следующий сезон планировали выпустить весной 2022 года, но планы изменились после переноса даты старта производства.

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