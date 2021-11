В сети опубликовали ранние эскизы постеров для "Гарри Поттера и узника Азкабана"

Лента "Гарри Поттер и узник Азкабана" вышла на экраны в 2004 году. И стоит отметить, что третий фильм из серии о Гарри Поттере отличается по тону от двух предыдущих частей.

Плакаты, опубликованные на странице The Rowling Library, были в свое время предложены художественным отделом фильма, но во время производства картины никогда не использовались. Через взгляды персонажей хотели передать главную тему фильма: наступают Темные времена, скоро все изменится.

Однако от идеи показать персонажей особо крупным планом отказались. Предпочтение предоставили классическим "сюжетным" плакатам с персонажами в полный рост и узнаваемыми пейзажами на заднем плане.

"Гарри Поттер и узник Азкабана" отличается своей эстетикой от двух предыдущих фильмов серии. Эти постеры были предложены художественным отделом фильма, однако они никогда не использовались,

– говорится в публикации.

Эскизы постеров для "Гарри Поттера и узника Азкабана" / Фото инстаграм The Rowling Library

