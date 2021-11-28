У мережі опублікували ранні ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану"

Стрічка "Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" вийшла на екрани у 2004 році. І варто зазначити, що третій фільм із серії про Гаррі Поттера відрізняється по тону від двох попередніх частин.

Плакати, опубліковані на сторінці The Rowling Library, були свого часу запропоновані художнім відділом фільму, але під час виробництва картини ніколи не використовувалися. Через погляди персонажів хотіли передати головну тему фільму: настають темні часи, скоро все зміниться.

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Проте від ідеї показати персонажів особливо крупним планом відмовилися. Перевагу надали класичним "сюжетним" плакатам з персонажами в повний зріст і впізнаваними пейзажами на задньому плані.

"Гаррі Поттер і в'язень Азкабану" відрізняється своєю естетикою від двох попередніх фільмів серії. Ці постери були запропоновані художнім відділом фільму, проте вони ніколи не використовувалися,

– йдеться в дописі.



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library

Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library





Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library

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Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library



Ескізи постерів для "Гаррі Поттера і в'язня Азкабану" / Фото інстаграм The Rowling Library