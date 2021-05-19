Недавно в сети заблаговременно появились промо-материалы, посвященные предстоящему фильму "Бэтмен", в котором главную роль исполнил Роберт Паттинсон. На изображениях можно увидеть актера в костюме самого супергероя, постер, а также главного злодея ленты – Загадочника.

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И хотя, некоторые из артов в очень низком разрешении, они позволяют взглянуть на персонажей картины Ривза и главного врага Бэтмена. Так, изображения взяты из официального календаря-постера будущего фильма.



Календар-постер фильма "Бэтмен" / Фото Reddit



Загадочник / Фото Reddit



Загадочник / Фото Reddit