Нещодавно у мережі завчасно з'явилися промо-матеріали, присвячені майбутньому фільму "Бетмен", в якому головну роль виконав Роберт Паттінсон. На зображеннях можна побачити актора в костюмі самого супергероя, постер, а також головного лиходія стрічки – Загадника.
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І хоча, деякі з артів у дуже низькій роздільній здатності, вони дозволяють поглянути на персонажів картини Рівза і головного ворога Бетмена. Так, зображення взяті з офіційного календаря-постера майбутнього фільму.
Календар-постер фільму "Бетмен" / Фото Reddit
Загадник / Фото Reddit
Загадник / Фото Reddit
У мережу злили арти майбутнього "Бетмена" режисера Метта Рівза / Фото Reddit