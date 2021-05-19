Нещодавно у мережі завчасно з'явилися промо-матеріали, присвячені майбутньому фільму "Бетмен", в якому головну роль виконав Роберт Паттінсон. На зображеннях можна побачити актора в костюмі самого супергероя, постер, а також головного лиходія стрічки – Загадника.

Це цікаво Замість акторів: художник створив кіноафіші популярних фільмів з котами та собаками

І хоча, деякі з артів у дуже низькій роздільній здатності, вони дозволяють поглянути на персонажів картини Рівза і головного ворога Бетмена. Так, зображення взяті з офіційного календаря-постера майбутнього фільму.



Календар-постер фільму "Бетмен" / Фото Reddit



Загадник / Фото Reddit



Загадник / Фото Reddit