Се Тяньжун обручился с секс-куклой Моти, когда понял, что ему легче встречаться с ними, чем с людьми. Мужчина принес ее в дом к родителям (где они живут и сейчас) и через год они поженились. А еще через некоторое время у них появился младенец.

Источник: Folkspaper

36-летний мужчина Се Тяньжун из Китая обручился с куклой по имени Моти в 2020 году. На церемонии помолвки присутствовали его друзья и семья.

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И уже в 2021 году пара решилась на ответственный шаг – завести ребенка. Но из-за того, что родить кукла не смогла, Тяньжун купил в магазине игрушечного младенца. Но они с "женой" ухаживают за ним как за настоящим новорожденным.

Как говорит Тяньжун, за все это время он ни разу не попытался заняться с куклой сексом и даже поцеловать ее, поскольку боялся, что это может испортить ее внешний вид и сделать ей больно. Тем не менее детей мужчине все же хотелось.

Так что теперь полноценная семья живет втроем – Се Тяньжун, его секс-кукла Моти и их маленький искусственный ребенок, с именем которого они, кстати, пока еще не определились.