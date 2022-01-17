Селфи на миллион: студент из Индонезии заработал огромные деньги на продаже собственных фото

Студент индонезийского колледжа Газали Годзало продал коллекцию собственных селфи и стал долларовым миллионером. Он превратил фото в NFT-токены.

Как заработать миллион долларов на селфе

Годзал Годзал регулярно делал селфи с 2017 по 2021 год. Все фотографии парень планировал смонтировать в выпускное видео, чтобы увидеть, как он изменился за время учебы. В общей сложности у него получилось 933 фото, сделанных с одного ракурса в одном месте, чтобы изменения были видны лучше.

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Однако Газали изменил планы и нашел для своих селфи другое предназначение. Он превратил его в невзаимозаменяемые токены и опубликовал на платформе OpenSea – торговой площадке для NFT. Парень захотел продать свои фото, установив небольшую цену – 0,001 ETH (криптовалюта Ethereum) или 3 доллара (84 гривны) за селфи. Он и не подозревал, что его решение создаст огромный коммерческий интерес.

Что такое NFT NFT или невзаимозаменяемый токен – это цифровой актив, использующий технологию блокчейн для отслеживания того, кому принадлежит цифровой объект.

Однако его проектом заинтересовались некоторые индонезийские знаменитости, среди которых были известные предприниматели и инвесторы. Это привело к существенному росту стоимости селфи Газали. Минимальная цена токена выросла до 0,319 ETH (1041 доллар или 29 097 гривен), а некоторые из них были проданы даже за 0,9 ETH (2938 долларов или 82 121 гривну).

Парень начал распродавать коллекцию 9 января и за первые два дня заработал почти 100 000 долларов (2,7 миллиона гривен). К моменту написания материала NFT из коллекции приобрели уже 506 человек, а Газали Годзало заработал 368 ETH (1,2 миллиона долларов или 33,5 миллиона гривен).

Коллекция Ghozali Everyday / Скриншот OpenSea

Пользователям, купившим NFT-токены Газали первыми, они уже принесли немалую прибыль. Однако сейчас трудно спрогнозировать, сохранят ли они свою ценность и тенденцию к росту цены в долгосрочной перспективе.

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