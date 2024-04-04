Жителю Павлограда феноменально везет в лотереях: он сорвал уже 3 джекпота

Мужчина по имени Владимир снова сорвал джекпот. Житель Павлограда уже в третий раз выиграл немалый приз в лотерею.

Как рассказали представители лотереи, мужчине повезло выиграть более 173 000 гривен в лотерее "Переможна 4".

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Что о своей победе говорит сам счастливчик

По словам Владимира, он и сам не может вспомнить сколько раз ему удавалось выиграть призы в несколько тысяч гривен.

Я выигрывал в "Лото-Забава" 7 500 гривен, в "Спортпрогноз", "Переможна 4" и еще в нескольких лотереях. Если вы думаете, что я много трачу на лотереи, поэтому и много выигрываю – нет, это не так. Более того, я покупаю самые недорогие лотереи,

– добавил победитель.

Своей любимой лотереей Владимир считает "Победную 4", потому что в ней ему особенно везет.

"Накануне Нового года я купил билет за 5 гривен и выиграл 43 000 гривен, неделю назад выиграл 4 000 гривен, а вчера (25 марта 2024 года) выиграл 173 000 гривен. Кстати, я впервые потратил на эту лотерею аж 160 гривен, и сразу выигрыш. Вот теперь думаю, может попробовать выиграть полмиллиона", – признался Владимир.

500 000 гривен – это главный приз лотереи "Переможна 4". В этой лотерее очень высокие шансы на выигрыш призов, ведь призовой фонд лотереи "Переможна 4" составляет более 80%. Лотерея предлагает участникам сразу четыре варианта игры, для выигрыша достаточно победить хотя бы по одному варианту. Господин Владимир выиграл в самой популярной из четырех игр – игру "Количество цветов".

Относительно планов на выигранные средства, господин Владимир сообщил, что уже знает на что их потратит, но хочет оставить свои планы в тайне.

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