Мир природы настолько необъятен и неизведан, что до сих пор может удивлять нас существами, о существовании которых мы даже не догадывались. И эти самые удивительные представители фауны имеют довольно необычную внешность.

Конечно, все мы любим любоваться животными, которые с первого взгляда вызывают нежные чувства. А что относительно других, которые являются не столь привлекательными? Предлагаем вам узнать о некоторых существах на планете, которые могут поразить своим видом.

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Рыба-капля

Обнаружить столь странное существо можно на глубине от 0,8 до 1 километра в Индийском, Атлантическом и Тихом океанах. Других мест его проживания не было установлено. Поскольку рыба-капля, которую еще называют морским бычком-психролютом, живет слишком глубоко, изучить ее жизнь и манеры поведения очень сложно.

Исследователи-океанологи долго удивлялись, как при таком строении туловища рыба капля в воде выдерживает мощное глубинное давление. Но ответ пришел сам собой. Оказалось, что плотность желеобразного тела существа почти равна плотности воды той зоны, где она проживает.

Сразу следует оговориться, что встретить рыбу-каплю большая удача, ведь она входит в список представителей фауны, которые могут исчезнуть в недалеком будущем. Это семейство рыб относится к донным обитателям и имеет, наверное, одну из самых причудливых форм на нашей планете.

Первое впечатление у тех людей, кто ее видит, разное. Кто-то считает, что рыба очень уродлива, кто-то отзывается о ней, как о существе печального вида, ну а у кого-то она просто вызывает отвращение.



Рыба-капля / Фото featuredcreature

Крот-звездонос

Этот зверь скорее напоминает жуткого космического пришельца, чем крота, ближайшим родственником которого он и является. Но на самом деле звездонос – это довольно безобидное существо, а необычный нос только упрощает поиск пищи.

В нашей стране такого зверя не встретить. Обитает звездонос только в северо-восточных регионах Северной Америки. Живет он в земле, сооружая многочисленные ходы.

Подземный образ жизни определяет внешний вид животного: лопатовидные передние конечности, длинные когти, маленькие, почти слепые глаза и узкая мордочка без ушных раковин. Его необычный нос украшают 22 кожаных отростка, являющиеся органами осязания.

Нос служит животному не только для ориентирования в подземном пространстве, но и для исследования объектов на момент пригодности в пищу. В полной темноте глаза не помогут распознать, есть ли это что-то съедобное или нет. А вот такой замечательный нос, какой есть у этого крота, просто подарок судьбы.



Крот-звездонос / Фото featuredcreature

Голый крот-крыса

Несмотря на его вид, у этого своеобразного млекопитающего есть некоторые необычайные черты. Они по существу хладнокровны, могут жить в чрезвычайно суровых условиях и не могут испытывать боль из-за своей генетической установки.

Они лысые, поскольку их естественная среда обитания не требует от них регулирования температуры тела. Они также являются первыми зарегистрированными эусоциальными видами млекопитающих – они живут в колониях, подобно пчелам.

Голый крот-крыса имеет длительный период жизни – более 30 лет, если его не беспокоить. Это связано с его способностью замедлять метаболизм и даже процветать в средах с низким содержанием кислорода.

Но наиболее захватывающей деталью о них является тот факт, что они застрахованы от раковых опухолей. Это связано с тем, что в их организме есть специфические гены, которые препятствуют неконтролируемому росту клеток в целом.



Голый ктор-крыса / Фото featuredcreature

Мадагаскарская руконожка, или ай-ай

Дальний двоюродный брат лемура, ай-ай – ночной примат, один из крупнейших в мире. Это всеядное животное, которое использует свои длинные костлявые пальцы в качестве инструментов, чтобы найти полые места в коре деревьев, где обитают личинки и клопы.

К сожалению, из-за необычного вида, ай-ай находится под угрозой исчезновения. Он родом с острова Мадагаскар, и местные жители считают, что это необычное животное приносит несчастье. Поэтому крестьяне массово убивают их, хотя на самом деле они абсолютно безвредны.



Мадагаскарская руконожка / Фото featuredcreature

Центральноамериканский тапир, или тапир Берда

Единственная причина, почему это мирное млекопитающее попало в этот список, – его забавная форма носа.

Тапир Берда тоже исчезающий вид. Это крупнейший млекопитающее Центральной Америки и национальная животное Белиза, которого с любовью называют "горной коровой".

Животные любят одиночество и крайне агрессивно реагируют на появление сородичей на занятой территории. Границы владений они метят фекалиями, мочой и выделениями душистых желез. О своих правах на домашний участок они заявляют с помощью звуков, напоминающих свист. Заставить их покинуть насиженные места могут лишь чрезвычайные обстоятельства.

Они ловко передвигаются по горным склонам и при необходимости мгновенно прячутся в лесных дебрях. Увидеть их можно только возле водоемов во время принятия грязевых или солнечных ванн. В жару они подолгу охлаждаются в прохладной воде.

Тапиры Берда – убежденные вегетарианцы. Они питаются исключительно пищей растительного происхождения. Примерно 65% их рациона состоит из листьев деревьев и кустарников, 25% занимает трава и молодые побеги, а примерно 10% приходится на лесные фрукты и ягоды.

Животные поедают семена различных растений, а также водную растительность. Они любят периодически заходить на поля с зерновыми культурами, нанося существенный вред фермерам.

Низкая рождаемость, потеря среды обитания и браконьерство являются основными причинами уменьшения численности этого вида.



Тапир Берда / Фото featuredcreature

Рыба-гадюка

Некоторые самые глубокие уголки нашей планеты являются домом редких разновидностей таких, как рыба-гадюка. Этого обитателя Марианской впадины и других глубинных участков можно встретить крайне редко. Из-за труднодоступности среды обитания и образа жизни, ученые были неспособны определить точную численность этого вида. Считается, что рыба-гадюка может жить на глубине в течение 30 – 40 лет. В неволе же у нее более короткая продолжительность жизни – всего несколько часов.

Интересной особенностью является то, что рыба-гадюка меняется в цвете. До сих пор ученые нашли зеленую, серебряную и черную рыбу. Отличительная особенность – массивные клыкообразные зубы, которые нужны для того, чтобы поймать добычу. Они настолько велики, что фактически выходят за пределы рта и всегда видимы.



Рыба-гадюка / Фото featuredcreature

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Китайская гигантская саламандра

Китайская гигантская саламандра – одна из крупнейших земноводных в мире, способная жить полностью в воде. Они остаются неизменными последние 170 миллионов лет. Ареалом обитания является Китай, однако они также были интродуцированными в некоторых районах Японии.

Китайцы считают, что эти саламандры обладают лечебными качествами, если их потреблять. Охотиться на них в дикой природе запрещено, поэтому в определенных регионах их выращивают для получения мяса.

Эта особая саламандра – вид, находящийся под угрозой исчезновения. Китайское правительство прилагает усилия для ее сохранения, однако наказание за убийство настолько незначительное, что люди все еще занимаются браконьерством.

Китайская гигантская саламандра / Фото featuredcreature