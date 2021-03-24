Світ природи настільки неосяжний і незвіданий, що досі може дивувати нас істотами, про існування яких ми навіть не здогадувалися. І ці найдивовижніші представники фауни мають доволі незвичну зовнішність.

Звичайно, усі ми любимо милуватися тваринками, які з першого погляду викликають ніжні почуття. А як щодо інших, які є не настільки привабливими? Пропонуємо вам дізнатися про деяких істот на планеті, які можуть вразити своїм виглядом.

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Риба крапля

Виявити настільки дивну істоту можна на глибині від 0,8 до 1 кілометра в Індійському, Атлантичному і Тихому океанах. Інших місць його проживання не було встановлено. Оскільки риба-крапля, яку ще називають морським бичком-псіхролютом, живе занадто глибоко, вивчити її життя і манери поведінки дуже складно.

Дослідники-океанологи довго дивувалися, як при такій будові тулуба риба крапля в воді витримує потужний глибинний тиск. Але відповідь прийшла сама собою. Виявилося, що щільність желеподібного тіла істоти майже дорівнює щільності води тієї зони, де вона проживає.

Відразу слід обмовитися, що зустріти рибу краплю велика удача, адже вона входить в список представників фауни, які можуть зникнути в недалекому майбутньому. Це сімейство риб відноситься до донних мешканців і має, напевно, одну з найбільш химерних форм на нашій планеті.

Перше враження у тих людей, хто її бачить, різне. Хтось вважає, що риба дуже потворна, хтось відгукується про неї, як про істоту сумного виду, ну а у когось вона просто викликає огиду.



Риба крапля / Фото featuredcreature

Кріт-зірконіс

Цей звір швидше нагадує моторошного космічного прибульця, ніж крота, найближчим родичем якого він і є. Але насправді зірконіс – це досить невинна істота, а незвичайний ніс лише спрощує пошук їжі.

В нашій країні такого звіра не зустріти. Мешкає зірконіс тільки в північно-східних регіонах Північної Америки. Живе він у землі, споруджуючи численні ходи.

Підземний спосіб життя визначає зовнішній вигляд тварини: лопатоподібні передні кінцівки, довгі кігті, маленькі, майже сліпі очі і вузька мордочка без вушних раковин. Його незвичайний ніс прикрашають 22 шкіряні відростки, що є органами дотику.

Ніс служить тварині не тільки для орієнтування в підземному просторі, але і для дослідження об'єктів на момент придатності в їжу. У повній темряві очі не допоможуть розпізнати, чи це щось їстівне, чи ні. А ось такий чудовий ніс, який є у цього крота, просто подарунок долі.



Кріт-зірконіс / Фото featuredcreature

Голий кріт-щур

Незважаючи на його вигляд, у цього своєрідного ссавця є деякі надзвичайні риси. Вони по суті холоднокровні, можуть жити в надзвичайно суворих умовах і не можуть відчувати біль через свою генетичну установку.

Вони лисі, оскільки їхнє природне середовище існування не вимагає від них регулювання температури тіла. Вони також є першими зареєстрованими еусоціальними видами ссавців – вони живуть у колоніях, подібно до бджіл.

Голий кріт-щур має тривалий період життя – понад 30 років, якщо його не турбувати. Це пов’язано з його здатністю сповільнювати метаболізм і навіть процвітати в середовищах з низьким вмістом кисню.

Але найбільш захоплюючою деталлю про них є той факт, що вони застраховані від ракових пухлин. Це пов’язано з тим, що в їхньому організмі є специфічні гени, які перешкоджають неконтрольованому росту клітин загалом.



Голий кріт-щур / Фото featuredcreature

Мадагаскарська руконіжка, або ай-ай

Далекий двоюрідний брат лемура, ай-ай – нічний примат, один з найбільших у світі. Це всеїдна тварина, яка використовує свої довгі кістляві пальці як інструменти, щоб знайти порожнисті місця в корі дерев, де мешкають личинки та клопи.

На жаль, через його незвичний вигляд ай-ай перебуває під загрозою зникнення. Він родом з острова Мадагаскар, і місцеві жителі вважають, що ця незвична тварина приносить нещастя. Тож селяни масово вбивають їх, хоча насправді вони абсолютно нешкідливі.



Мадагаскарська руконіжка / Фото featuredcreature

Центральноамериканський тапір, або тапір Берда

Єдина причина, чому цей мирний ссавець потрапив до цього списку, – його кумедна форма носа.

Тапір Берда теж зникаючий вид. Це найбільший ссавець Центральної Америки та національна тварина Белізу, якого з любов’ю ще називають "гірською коровою".

Тварини люблять самотність і вкрай агресивно реагують на появу родичів на зайнятій території. Межі володінь вони мітять фекаліями, сечею і виділеннями запашних залоз. Про свої права на домашню ділянку вони заявляють за допомогою звуків, що нагадують свист. Змусити їх покинути насиджені місця можуть лише надзвичайні обставини.

Вони вправно пересуваються по гірських схилах і при необхідності миттєво ховаються в лісових нетрях. Побачити їх можна тільки біля водойм під час прийняття грязьових або сонячних ванн. У спеку вони подовгу охолоджуються в прохолодній воді.

Тапіри Берда – переконані вегетаріанці. Вони харчуються виключно їжею рослинного походження. Приблизно 65% їх раціону складається з листя дерев і чагарників, 25% займає трава і молоді пагони, а приблизно 10% припадає на лісові фрукти і ягоди.

Тварини поїдають насіння різних рослин, а також водну рослинність. Вони люблять періодично заходити на поля із зерновими культурами, завдаючи істотної шкоди фермерам.

Низька народжуваність, втрата середовища для проживання і браконьєрство є основними причинами зменшення чисельності цього виду.



Тапір Берда / Фото featuredcreature

Риба-гадюка

Деякі найглибші куточки нашої планети є домівкою рідкісних різновидів таких, як риба-гадюка. Цього мешканця Маріанської западини й інших глибинних ділянок можна зустріти вкрай рідко. Через важкодоступність середовища проживання і способу життя, вчені були нездатні визначити точну чисельність цього різновиду. Вважається, що риба-гадюка може жити на глибині протягом 30 – 40 років. У неволі ж у неї коротша тривалість життя – всього кілька годин.

Цікавою особливістю є те, що риба-гадюка змінюється у кольорі. Досі вчені знайшли зелену, срібну і чорну рибу. Відмітна особливість – масивні іклоподібні зуби, які потрібні для того, щоб зловити здобич. Вони настільки великі, що фактично виходять за межі рота і завжди видимі.



Риба-гадюка / Фото featuredcreature

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Китайська гігантська саламандра

Китайська гігантська саламандра – одна з найбільших земноводних у світі, здатна жити повністю у воді. Вони залишаються незмінними останні 170 мільйонів років. Ареалом проживання є Китай, однак вони також були інтродукованими в деяких районах Японії.

Китайці вважають, що ці саламандри мають лікувальні якості, коли їх споживати. Полювати на них у дикій природі заборонено, тому в певних регіонах їх вирощують для отримання м’яса.

Ця особлива саламандра є видом, який перебуває під загрозою зникнення. Китайський уряд докладає зусиль для її збереження, однак покарання за вбивство настільки незначне, що люди все ще займаються браконьєрством.



Китайська гігантська саламандра / Фото featuredcreature