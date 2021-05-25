Самые богатые блогеры: 5 тиктокеров, которые зарабатывают миллионы долларов в сети

Тикток неожиданно ворвался в нашу жизнь несколько лет назад, а сейчас о нем знают и говорят все. Эта сеть настолько популярна, что позволяет пользователям получать приличную плату за свой контент, а некоторые из топовых тикток-блогеров зарабатывают на этом по несколько миллионов долларов в год.

Еще совсем недавно никто и не мог представить, что молодые люди, которые снимают короткие смешные видео в интернете, войдут в списки самых состоятельных бизнесменов. Однако, это случилось. О самых богатых блогерах, которые начинали снимать ролики в тикток ради развлечения, а в результате подписывают рекламные контракты с мировыми брендами и получают за это огромные деньги – читайте дальше.

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#1 Аддисон Рей – 5 миллионов долларов



Самый богатый блогер в тиктоке / Фото из инстаграма addisonraee

Наибольшую прибыль в 2020 году получила 20-летняя. Ей удалось заработать(136,1 миллиона гривен). Девушка зарегистрировалась в этой социальной сети в 2018 году. С тех пор она успела собратьи 5,2 миллиарда лайков.

Аддисон обратилась к социальной сети, когда не смогла попасть в танцевальную команду своего колледжа. Это расстроило ее, но она не хотела сдаваться, и решила показать свои умения в тиктоке, который как раз становился популярным. Это было правильным решением – яркая внешность, энергичные танцы и веселые ролики помогли девушке получить огромную аудиторию. Кроме блогерства, Аддисон зарабатывает на собственном бренде декоративной косметики.

#2 Чарли Д'Амелио – 4 миллиона долларов



Самая популярная тиктокерша в мире / Фото из инстаграма charlidamelio

Сегодня на страницу 17-летней Чарли Д'Амелио подписаны 116,3 миллиона пользователей тиктока. Эта цифра сделала ее самым популярным тиктокером в мире и позволила заработать 4 миллиона долларов (108,9 миллиона гривен) за 2020 год.

Девушка создает вирусный контент, который нравится ее аудитории. Первая популярность пришла к ней летом 2019 года благодаря зажигательным танцевальным роликам, а сейчас Чарли снимает различные развлекательные видео – от комедийных роликов к урокам красоты и стиля.

#3 Дикси Д'Амелио – 2,9 миллиона долларов



Дикси Д'Амелио на 3 месте в рейтинге самых богатых тикокеров / Фото из инстаграма dixiedamelio

19-летняя Дикси Д'Амелио – старшая сестра "королевы тиктока" Чарли Д'Амелио, которая следуя ее примеру развивается и зарабатывает в сети. Сейчас у Дикси 52 миллиона подписчиков в тиктоке, а за прошлый год она заработала 2,9 миллиона долларов (78,9 миллиона гривен). Сестры часто снимают совместные видео.

В тиктоке Дикси Д'Амелио снимает танцевальные ролики, поет и дает советы по уходу за собой. В ее ближайших планах – покорить музыкальный бизнес. Девушка уже выпустила свой первый сингл.

#4 Лорен Грей – 2,6 миллиона долларов



Лорен Грей – одна из первых звезд тиктока / Фото из инстаграма loren

Следующая в списке самых богатых тиктокеров – 19-летняя Лорен Грей. Девушка зарегистрировалась в социальной сети в 2015 году и стала одной из первых звезд тиктока. За этот период за ней начали следить 52,4 миллиона пользователей, а в 2020 году она заработала 2,6 миллиона долларов (70,8 миллиона гривен).

Лорен снимает музыкальные и танцевальные видео, а также много внимания уделяет роликам с советами о красоте, стиле и уходе за собой.

#5 Джош Ричардс – 1,5 миллиона долларов



Джош Ричардс – самый богатый парень-тиктокер / Фото из инстаграма joshrichards

Не только девушки хорошо зарабатывают в тиктоке. 19-летний Джош Ричардс, у которого 25 миллионов подписчиков, в 2020 году получил за свою деятельность 1,5 миллиона долларов (40,8 миллиона гривен).

Свою аудиторию Джош собрал благодаря забавным вирусным видео. Позже он решил расширить свою деятельность, подписал несколько рекламных контрактов с крупными брендами и запустил коммерческую линию товаров для своих поклонников. Кроме того, парень создал компанию для поддержки начинающих блогеров.