Еще совсем недавно никто и не мог представить, что молодые люди, которые снимают короткие смешные видео в интернете, войдут в списки самых состоятельных бизнесменов. Однако, это случилось. О самых богатых блогерах, которые начинали снимать ролики в тикток ради развлечения, а в результате подписывают рекламные контракты с мировыми брендами и получают за это огромные деньги – читайте дальше.

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#1 Аддисон Рей – 5 миллионов долларов


Самый богатый блогер в тиктоке / Фото из инстаграма addisonraee