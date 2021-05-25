Тикток неожиданно ворвался в нашу жизнь несколько лет назад, а сейчас о нем знают и говорят все. Эта сеть настолько популярна, что позволяет пользователям получать приличную плату за свой контент, а некоторые из топовых тикток-блогеров зарабатывают на этом по несколько миллионов долларов в год.
Еще совсем недавно никто и не мог представить, что молодые люди, которые снимают короткие смешные видео в интернете, войдут в списки самых состоятельных бизнесменов. Однако, это случилось. О самых богатых блогерах, которые начинали снимать ролики в тикток ради развлечения, а в результате подписывают рекламные контракты с мировыми брендами и получают за это огромные деньги – читайте дальше.