Аддісон звернулася до соціальної мережі, коли не змогла потрапити до танцювальної команди свого коледжу. Це засмутило її, але вона не хотіла здаватися, і вирішила показати свої вміння у тіктоці, який саме ставав популярним. Це було правильним рішенням – яскрава зовнішність, енергійні танці та веселі ролики допомогли дівчині зібрати величезну аудиторію. Окрім блогерства, Аддісон заробляє на власному бренді декоративної косметики.



Найпопулярніша тіктокерка у світі / Фото з інстаграму charlidamelio

Сьогодні на сторінку 17-річної Чарлі Д'Амеліо підписані 116,3 мільйона користувачів тіктоку. Ця цифра зробила її найпопулярнішою тіктокеркою у світі і дозволила заробити 4 мільйони доларів (108,9 мільйона гривень) за 2020 рік. Дівчина створює вірусний контент, який подобається її аудиторії. Перша популярність прийшла до неї влітку 2019 року завдяки запальним танцювальним роликам, а зараз Чарлі знімає різноманітні розважальні відео – від комедійних роликів до уроків краси та стилю. #3 Діксі Д'Амеліо – 2,9 мільйона доларів



Діксі Д'Амеліо на 3 місці у рейтингу найбагатших тіктокерів / Фото з інстаграму dixiedamelio

19-річна Діксі Д'Амеліо – старша сестра "королеви тіктоку" Чарлі Д'Амеліо, яка за її прикладом розвивається та заробляє у мережі. Зараз у Діксі 52 мільйони підписників у тіктоці, а за минулий рік вона заробила 2,9 мільйона доларів (78,9 мільйона гривень). Сестри часто знімають спільні відео.

У тіктоці Діксі Д'Амеліо знімає танцювальні ролики, співає та дає поради з догляду за собою. У її найближчих планах – підкорити музичний бізнес. Дівчина вже випустила свій перший сингл.

#4 Лорен Грей – 2,6 мільйона доларів



Лорен Грей – одна з перших зірок тіктоку / Фото з інстаграму loren

Наступна у списку найбагатших тіктокерів – 19-річна Лорен Грей. Дівчина зареєструвалася у соціальній мережі у 2015 році, і стала однією з перших зірок тіктоку. За цей період за нею почали слідкувати 52,4 мільйона користувачів, а за 2020 рік вона заробила 2,6 мільйона доларів (70,8 мільйона гривень).

Лорен знімає музичні та танцювальні відео, а також багато уваги приділяє роликам з порадами щодо догляду за собою, краси та стилю.

#5 Джош Річардс – 1,5 мільйона доларів



Джош Річардс – найбагатший хлопець-тіктокер / Фото з інстаграму joshrichards

Не лише дівчата добре заробляють у тіктоці. 19-річний Джош Річардс, у якого 25 мільйонів підписників, у 2020 році отримав за свою діяльність 1,5 мільйона доларів (40,8 мільйона гривень).

Свою аудиторію Джош зібрав завдяки кумедним вірусним відео. Пізніше він вирішив розширити свою діяльність, підписав кілька рекламних контрактів з великими брендами та запустив комерційну лінію товарів для своїх шанувальників. Крім того, хлопець створив компанію для підтримки починаючих блогерів.