Ще зовсім недавно ніхто й не міг уявити, що молоді люди, які знімають короткі кумедні відео в інтернеті, входитимуть до списків найзаможніших бізнесменів. Однак, це таки сталося. Про найбагатших блогерів, які розпочинали знімати ролики у тікток заради розваги, а в результаті підписують рекламні контракти зі світовими брендами та отримують за це вражаючі гроші – читайте далі. 

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#1 Аддісон Рей – 5 мільйонів доларів


Найбагатша блогерка у тіктоці / Фото з інстаграму addisonraee