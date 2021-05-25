Тікток несподівано увірвався у наше життя кілька років тому, а зараз про нього знають та говорять усі. Ця мережа настільки популярна, що дозволяє користувачам отримувати пристойну платню за свій контент, а деякі з топових тікток-блогерів зароблять на цьому по кілька мільйонів доларів на рік.
Ще зовсім недавно ніхто й не міг уявити, що молоді люди, які знімають короткі кумедні відео в інтернеті, входитимуть до списків найзаможніших бізнесменів. Однак, це таки сталося. Про найбагатших блогерів, які розпочинали знімати ролики у тікток заради розваги, а в результаті підписують рекламні контракти зі світовими брендами та отримують за це вражаючі гроші – читайте далі.