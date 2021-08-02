Самка орангутана примерила очки посетительницы зоопарка и эпично их вернула: смешное видео

В тиктоке стал вирусным ролик, опубликованный пользовательницой Лолой Тесту 1 августа. Женщина сняла на видео самку орангутана, которая играла с ее очками в одном из индонезийских зоопарков.

Тиктокерка написала, что ее очки случайно упали в вольер и заинтересовали самку орангутана. Она подошла к ним вместе со своим детенышем и начала примерять.

Это интересно Бинго – классика азартных игр: правила, история, виды

Сначала животное одело их правильно, а потом попыталось примерить аксессуар и другими способами, по-разному крутя очки. Незнакомая вещь привлекла внимание и малыша орангутана, который постоянно протягивал к ним лапки. Однако мама так и не позволила ему поиграть.

После того как самка утолила свое любопытство, она решила все-таки вернуть владелице ее вещь. Она сняла очки и бросила подальше за пределы вольера. Они, вероятно, разбились, но несмотря на это животное получило вознаграждение за свою порядочность – в ответ ему бросили угощение.

Видео стало невероятно популярным в сети. За один день его посмотрели 29,5 миллиона раз. И это неудивительно, ведь удержаться и просмотреть его только один раз практически невозможно.

На тему Обезьяна открывает бутылку и пьет алкоголь в индийском магазине: курьезное видео стало вирусным