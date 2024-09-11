Фермеры вырастили самую тяжелую в мире сливу: как выглядит фрукт-гигант

Южноафриканские фермеры Дин и Деон Барнарды попали в Книгу рекордов Гиннеса. Они смогли вырастить самую тяжелую в мире сливу весом 464,15 грамма.

Слива-рекордсменка размером напоминает бейсбольный мяч и на 109,78 грамма тяжелее предыдущего рекордсмена – сливу сорта Кийо, выращенную в Японии в 2021 году.

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Известно, что сливу вырастили на ферме Oppie Plaas Boerdery.

Она не была выращена для установления рекордов. Слива-рекордсменка сорвалась с коммерческого дерева, на котором было около 150 слив. Я не делал никаких специальных приготовлений, чтобы она выросла такой большой,

– объяснил Дин.

Сначала слива весила 480 граммов, когда ее впервые собрали. Но потеря влаги привела к тому, что она сбросила несколько граммов. Она принадлежит к сорту Autumn Treat, который Дин описывает как хрустящий и сладкий на вкус.

Дин и Деон выращивают сливы в течение последних восьми лет, хотя раньше ничего о них не знали. Они также выращивают хмель, миндаль и орехи пекан, хотя последние два сейчас заменяют сливами.

Что известно о выращивании слив

Как известно, сливы растут около семи месяцев, а цветение начинается в сентябре. Их большому размеру может способствовать климат.

Как рассказали фермеры, в их местности царит уникальный микроклимат, что помогает сливам расти. К тому же они регулярно делают анализ почвы.

Интересно! Среди нынешнего урожая они также нашли еще несколько рекордсменов, вес которых колеблется в пределах 400 – 450 граммов.