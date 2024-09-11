Слива-рекордсменка розміром нагадує бейсбольний м'яч і на 109,78 грама важчий за попереднього рекордсмена – сливу сорту Кійо, вирощену в Японії 2021 року.

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Відомо, що сливу виростили на фермі Oppie Plaas Boerdery.

Вона не була вирощена для встановлення рекордів. Слива-рекордсменка зірвалася з комерційного дерева, на якому було близько 150 слив. Я не робив жодних спеціальних приготувань, щоб вона виросла такою великою,

– пояснив Дін.

Спершу слива важила 480 грамів, коли її вперше зібрали. Але втрата вологи призвела до того, що вона скинула декілька грамів. Вона належить до сорту Autumn Treat, який Дін описує як хрусткий і солодкий на смак.

Дін і Деон вирощують сливи протягом останніх восьми років, хоча раніше нічого про них не знали. Вони також вирощують хміль, мигдаль і горіхи пекан, хоча останні два зараз замінюють сливами.

Що відомо про вирощування слив

Як відомо, сливи ростуть близько семи місяців, а цвітіння починається у вересні. Їхньому великому розміру може сприяти клімат.

Як розповіли фермери, у їхній місцевості панує унікальний мікроклімат, що допомагає сливам рости. До того ж вони регулярно роблять аналіз ґрунту.

Цікаво! Серед цьогорічного врожаю вони також знайшли ще декілька рекордсменів, вага яких коливається в межах 400 – 450 грамів.