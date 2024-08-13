Дороже Ferrari: как выглядит самая дорогая в мире зажигалка

Зажигалка для сигар Louis XIII Fleur de Parme была признана самой дорогой в мире. Это и неудивительно, ведь она изготовлена из 400 граммов чистого золота и украшена 152 сапфирами.

Самую дорогую зажигалку изготовили по просьбе гонконгского миллиардера Стивена Хунга. Он увлекается французской историей.

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У клиента были очень специфические требования. Для этого надо было найти умелого дизайнера, который был бы хорошо знаком с французской культурой и историей.

Как создавали зажигалку

Принцесса Таня де Бурбон Парме, прямой потомок Людовика XIII, а также известная дизайнер, потратила 6 месяцев на работу с командой из 80 ремесленников, чтобы создать уникальное произведение искусства, достойное звания самой дорогой зажигалки в мире.

Как выглядит зажигалка: смотрите видео

Единственная в своем роде зажигалка LOUIS XIII Fleur de Parme выполнена в виде королевской золотой короны на декоративной основе. Ее представили в 2013 году. Вскоре она была признана Книгой рекордов Гиннесса самой дорогой в мире сигарной зажигалкой, за которую покупатель заплатил 500 000 долларов. Спустя более десяти лет эта зажигалка, по-прежнему, остается самой дорогой в мире.

LOUIS XIII Fleur de Parme оказался настолько популярным среди коллекционеров предметов роскоши, что компания S.T. Dupont изготовила по меньшей мере 31 уменьшенную копию. Dupont изготовила по меньшей мере 31 уменьшенную копию, которые, как сообщается, были проданы за 15 900 долларов каждая.