Самую дорогую зажигалку изготовили по просьбе гонконгского миллиардера Стивена Хунга. Он увлекается французской историей.
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У клиента были очень специфические требования. Для этого надо было найти умелого дизайнера, который был бы хорошо знаком с французской культурой и историей.
Как создавали зажигалку
Принцесса Таня де Бурбон Парме, прямой потомок Людовика XIII, а также известная дизайнер, потратила 6 месяцев на работу с командой из 80 ремесленников, чтобы создать уникальное произведение искусства, достойное звания самой дорогой зажигалки в мире.
Как выглядит зажигалка: смотрите видео
Единственная в своем роде зажигалка LOUIS XIII Fleur de Parme выполнена в виде королевской золотой короны на декоративной основе. Ее представили в 2013 году. Вскоре она была признана Книгой рекордов Гиннесса самой дорогой в мире сигарной зажигалкой, за которую покупатель заплатил 500 000 долларов. Спустя более десяти лет эта зажигалка, по-прежнему, остается самой дорогой в мире.